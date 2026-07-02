Αλέξης Γεωργούλης: Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά, ακόμα και στη σχέση θέλω να είμαι ελεύθερος

«

».







Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την εξωτερική του εικόνα και τη γυμναστική - διατροφή που ακολουθεί: « Και γυμνάζομαι και έχω αδυνατίσει. Θα μπορούσα να είμαι και 20 κιλά παραπάνω και να έχω την ίδια διάθεση. Τα 110 κιλά όμως δεν μου έκαναν και πολύ αίσθηση, οπότε είπα να φύγω από εκεί. Έχω φτάσει και 110 κιλά. Τώρα είμαι κάτω από 90 ».