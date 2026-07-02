Αλέξης Γεωργούλης: Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά, ακόμα και στη σχέση θέλω να είμαι ελεύθερος
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Αλέξης Γεωργούλης Κιλά Έρωτας

Αλέξης Γεωργούλης: Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά, ακόμα και στη σχέση θέλω να είμαι ελεύθερος

Δεν με φοβίζει η δέσμευση, αλλά η συνειδητότητα της δέσμευσης και τι πρέπει να κάνεις, είπε ο ηθοποιός

Αλέξης Γεωργούλης: Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά, ακόμα και στη σχέση θέλω να είμαι ελεύθερος
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία πολύ καλή περίοδο δήλωσε ότι διανύει ο Αλέξης Γεωργούλης σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, εξηγώντας ωστόσο ότι ακόμα και σε σχέση να βρίσκεται, θέλει να νιώθει ελεύθερος.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day που προβλήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θεωρεί απαραίτητη την αίσθηση της ελευθερίας ακόμη και μέσα σε μια σχέση. Όπως είπε, δεν τον φοβίζει η δέσμευση, αλλά η ευθύνη και η συνειδητή στάση που απαιτεί, σημειώνοντας ότι τέτοιους προβληματισμούς τους επεξεργάζεται μέσα από τη μοναχική του διαδρομή.

Πιο αναλυτικά, ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε: «Στα προσωπικά μου είμαι πάρα πολύ καλά. Ακόμα και σε σχέση να είσαι, πρέπει να νιώθεις ελεύθερος. Είτε είμαι σε σχέση, είτε όχι, θα ήθελα να είμαι ελεύθερος. Προσπαθώ να είμαι ελεύθερος. Δεν με φοβίζει η δέσμευση, αυτό που με προβληματίζει είναι η συνειδητότητα της δέσμευσης και τι πρέπει να κάνεις. Αυτά με προβληματίζουν περισσότερο που τα βρίσκω μέσα από τον μοναχικό δρόμο».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την εξωτερική του εικόνα και τη γυμναστική - διατροφή που ακολουθεί: «Και γυμνάζομαι και έχω αδυνατίσει. Θα μπορούσα να είμαι και 20 κιλά παραπάνω και να έχω την ίδια διάθεση. Τα 110 κιλά όμως δεν μου έκαναν και πολύ αίσθηση, οπότε είπα να φύγω από εκεί. Έχω φτάσει και 110 κιλά. Τώρα είμαι κάτω από 90».
Ιωάννα Μαρίνου
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