Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της γιορτάζουν 14 χρόνια γάμου, η ανάρτησή της
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της γιορτάζουν 14 χρόνια γάμου, η ανάρτησή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και έχει αποκτήσει έναν γιο
Ξεχωριστή είναι η σημερινή μέρα για την Ευδοκία Ρουμελιώτη, αφού εκείνη και ο σύζυγός της, Νικηφόρος Χαραγκιώνης, γιορτάζουν δεκατέσσερα χρόνια γάμου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και έχει αποκτήσει έναν γιο.
Με αφορμή την επέτειό τους, η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το μυστήριο, στην οποία ο επιχειρηματίας φαίνεται να της κρατά το χέρι.
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη ευχαρίστησε τον άντρα της για την κοινή τους πορεία και του ευχήθηκε για την επέτειο του γάμου τους. «Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια έτσι μου κρατάς το χέρι σε όλα, ακριβώς όπως εκείνη την ευτυχισμένη μέρα. Σ'ευχαριστώ. Χρόνια μας πολλά!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Με αφορμή την επέτειό τους, η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από το μυστήριο, στην οποία ο επιχειρηματίας φαίνεται να της κρατά το χέρι.
Η Ευδοκία Ρουμελιώτη ευχαρίστησε τον άντρα της για την κοινή τους πορεία και του ευχήθηκε για την επέτειο του γάμου τους. «Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια έτσι μου κρατάς το χέρι σε όλα, ακριβώς όπως εκείνη την ευτυχισμένη μέρα. Σ'ευχαριστώ. Χρόνια μας πολλά!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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