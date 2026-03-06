Ευδοκία Ρουμελιώτη: Μία ώρα πριν τον γάμο μου, η μαμά μου μου είπε «παντρεύεστε 5 άτομα, εσύ, ο άνδρας σου, η πρώην του και τα 2 παιδιά του»

«Η μητέρα μου ήταν πολύ απόλυτη με όλο αυτό. Θυμάμαι μου έλεγε “Γιατί να το κάνεις αυτό παιδί μου; Τι σου λείπει;”. Τη μέρα του γάμου μου, θυμάμαι με είχε πάρει μία ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι και μου λέει “Θέλω να πάμε μέσα να σου πω κάτι”. Λέω “Πες μου”. Μου λέει “Σήμερα παντρεύεστε πέντε. Ο Νικηφόρος, η πρώην γυναίκα του, ο Πέτρος, ο Κωστής κι εσύ”. Δεν έδωσα πολύ σημασία, αλλά αυτό, το συναντώ συνέχεια μπροστά μου».

Για την ημέρα του γάμου της μίλησε η Ευδοκία Ρουμελιώτη , αποκαλύπτοντας πως μία ώρα πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, η μητέρα της της είπε πως δεν παντρευόταν μόνο τον Νικηφόρο Χαραγκιώνη. Όπως είπε, παντρεύονταν πέντε άτομα, η ηθοποιός, ο σύζυγός της, η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία και τα δύο παιδιά του.Στο «Happy Day» προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου απόσπασμα της συνέντευξης της ηθοποιού από την εκπομπή «Μαμά-δες» και σε αυτό εξήγησε πως η σχέση της με τον σύζυγό της πέρασε από διάφορα «κύματα» λόγω των παιδιών.Η Ευδοκία Ρουμελιώτη είπε χαρακτηριστικά: «Για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε μια οικογένεια που υπήρχουν ήδη παιδιά. Ενώ ο Νικηφόρος μπήκε στην ιστορία μας και πολύ γρήγορα αποφάσισε ότι “είναι η γυναίκα της ζωής του”, εμένα πέρασε λίγο από διάφορα κύματα η σχέση μας εξαιτίας των παιδιών» και πρόσθεσε:Η σχέση της Ευδοκίας Ρουμελιώτη με τον Νικηφόρο Χαραγκιώνη ξεκίνησε το 2007. Οι δυο τους παντρεύτηκαν πέντε χρόνια αργότερα, το 2012, και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Δημήτρη, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2015.