Δημήτρης Καταλειφός: Το #MeToo είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων, υπάρχουν τόσοι άλλοι ύπουλοι και υπόγειοι τρόποι κακοποίησης
Δημήτρης Καταλειφός: Το #MeToo είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων, υπάρχουν τόσοι άλλοι ύπουλοι και υπόγειοι τρόποι κακοποίησης
Δεν είναι μόνο αυτό που πήρε μια δημοσιότητα, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, τόνισε ο ηθοποιός
Ένα μόνο από τα προβλήματα που ταλανίζουν το θέατρο θεωρεί ο Δημήτρης Καταλειφός ότι είναι το #MeToo. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν σε αυτόν τον «δύσκολο», όπως τον χαρακτήρισε, χώρος. Ο ίδιος έχει εντοπίσει πιο «ύπουλες» και «υπόγειες» μορφές κακοποίησης.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο Δημήτρης Καταλειφός μίλησε για το θέατρο περιγράφοντας το ως μία πολύ όμορφη τέχνη και ταυτόχρονα ένα δύσκολο επάγγελμα. «Το θέατρο είναι μια ωραία τέχνη, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Απαιτεί πειθαρχία, θυσίες. Πολλές φορές είναι χαρισματικό, πολλές φορές λες “τι το ήθελα;”, γιατί είναι απαιτητικό. Με μια έννοια είναι και σαρκοφάγο και σαπροφάγο», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο Δημήτρης Καταλειφός
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι το #MeToo δεν είναι το μόνο πρόβλημα που συναντάται στον συγκεκριμένο χώρο. «Το #MeToo είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων στο θέατρο. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, και πιο ύπουλοι και πιο υπόγειοι, κακοποίησης, ανταγωνισμού, αδικιών, παρεών. Δεν είναι μόνο αυτό που πήρε μια δημοσιότητα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα», πρόσθεσε.
Όπως εξήγησε, στη θεατρική σκηνή ένας ηθοποιός καλείται να αντιμετωπίσει την έκθεση και τον ναρκισσισμό. «Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ μεγάλο φόβο, που είναι η έκθεση, ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα, τον ναρκισσισμό, και ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, το να είσαι ηρωικός και να εκτίθεσαι», είπε κλείνοντας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ο Δημήτρης Καταλειφός μίλησε για το θέατρο περιγράφοντας το ως μία πολύ όμορφη τέχνη και ταυτόχρονα ένα δύσκολο επάγγελμα. «Το θέατρο είναι μια ωραία τέχνη, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Απαιτεί πειθαρχία, θυσίες. Πολλές φορές είναι χαρισματικό, πολλές φορές λες “τι το ήθελα;”, γιατί είναι απαιτητικό. Με μια έννοια είναι και σαρκοφάγο και σαπροφάγο», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο Δημήτρης Καταλειφός
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε ότι το #MeToo δεν είναι το μόνο πρόβλημα που συναντάται στον συγκεκριμένο χώρο. «Το #MeToo είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων στο θέατρο. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, και πιο ύπουλοι και πιο υπόγειοι, κακοποίησης, ανταγωνισμού, αδικιών, παρεών. Δεν είναι μόνο αυτό που πήρε μια δημοσιότητα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα», πρόσθεσε.
Όπως εξήγησε, στη θεατρική σκηνή ένας ηθοποιός καλείται να αντιμετωπίσει την έκθεση και τον ναρκισσισμό. «Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ μεγάλο φόβο, που είναι η έκθεση, ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα, τον ναρκισσισμό, και ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, το να είσαι ηρωικός και να εκτίθεσαι», είπε κλείνοντας.
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