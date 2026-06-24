Η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον κατηγορεί για «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά»
Η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον κατηγορεί για «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά»
Η Ολίβια Τζιν ζητά διατροφή από τον μουσικό - Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022
Αίτηση διαζυγίου κατέθεσε η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ, επικαλούμενη «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά».
Σύμφωνα με την Daily Mail, στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 3 Ιουνίου στο Τενεσί, η Ολίβια Τζιν ορίζει την ίδια ημέρα ως ημερομηνία χωρισμού, ενώ μέσω των δικηγόρων της υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ροκ σταρ καθιστά «επικίνδυνη και ακατάλληλη» τη συνέχιση της κοινής τους ζωής.
Η 36χρονη μουσικός ζητά επίσης διατροφή, καθώς και να παραμείνει δικαιούχος στο ασφαλιστήριο ζωής του.
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Απρίλιο του 2022. Ο Γουάιτ της είχε κάνει πρόταση γάμου πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντιτρόιτ, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Hotel Yorba». Αμέσως μετά ακολούθησε και ο γάμος, μπροστά στο κοινό, με τους γονείς τους να δίνουν το παρών και μέλη της μπάντας να αναλαμβάνουν ρόλους κουμπάρων.
Λίγους μήνες αργότερα, η ίδια χαρακτήριζε την εμπειρία «την καλύτερη της ζωής της», δηλώνοντας: «Όσα χρόνια κι αν σχεδιάζεις έναν γάμο, δεν συγκρίνεται με κάτι τέτοιο».
Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από τη μουσική, όταν η Τζιν υπέγραψε το 2009 στη δισκογραφική εταιρεία του Γουάιτ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα μετά τη συμμετοχή της στους The Black Belles.
Ο Τζακ Γουάιτ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με τη Μεγκ Γουάιτ και το μοντέλο Κάρεν Έλσον, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Σύμφωνα με την Daily Mail, στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 3 Ιουνίου στο Τενεσί, η Ολίβια Τζιν ορίζει την ίδια ημέρα ως ημερομηνία χωρισμού, ενώ μέσω των δικηγόρων της υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ροκ σταρ καθιστά «επικίνδυνη και ακατάλληλη» τη συνέχιση της κοινής τους ζωής.
Η 36χρονη μουσικός ζητά επίσης διατροφή, καθώς και να παραμείνει δικαιούχος στο ασφαλιστήριο ζωής του.
Jack White's wife Olivia Jean files for divorce from the White Stripes artist citing 'inappropriate marital conduct' https://t.co/TWjqy3JOmz— Daily Mail (@DailyMail) June 23, 2026
Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Απρίλιο του 2022. Ο Γουάιτ της είχε κάνει πρόταση γάμου πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντιτρόιτ, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Hotel Yorba». Αμέσως μετά ακολούθησε και ο γάμος, μπροστά στο κοινό, με τους γονείς τους να δίνουν το παρών και μέλη της μπάντας να αναλαμβάνουν ρόλους κουμπάρων.
Λίγους μήνες αργότερα, η ίδια χαρακτήριζε την εμπειρία «την καλύτερη της ζωής της», δηλώνοντας: «Όσα χρόνια κι αν σχεδιάζεις έναν γάμο, δεν συγκρίνεται με κάτι τέτοιο».
Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από τη μουσική, όταν η Τζιν υπέγραψε το 2009 στη δισκογραφική εταιρεία του Γουάιτ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα μετά τη συμμετοχή της στους The Black Belles.
Ο Τζακ Γουάιτ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με τη Μεγκ Γουάιτ και το μοντέλο Κάρεν Έλσον, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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