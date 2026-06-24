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Η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον κατηγορεί για «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά»
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Τζακ Γουάιτ Διαζύγιο Χωρισμός

Η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον κατηγορεί για «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά»

Η Ολίβια Τζιν ζητά διατροφή από τον μουσικό - Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2022

Η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, τον κατηγορεί για «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά»
Γεωργία Κοτζιά
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Αίτηση διαζυγίου κατέθεσε η σύζυγος του Τζακ Γουάιτ, επικαλούμενη «ανάρμοστη συζυγική συμπεριφορά».

Σύμφωνα με την Daily Mail, στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 3 Ιουνίου στο Τενεσί, η Ολίβια Τζιν ορίζει την ίδια ημέρα ως ημερομηνία χωρισμού, ενώ μέσω των δικηγόρων της υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ροκ σταρ καθιστά «επικίνδυνη και ακατάλληλη» τη συνέχιση της κοινής τους ζωής.

Η 36χρονη μουσικός ζητά επίσης διατροφή, καθώς και να παραμείνει δικαιούχος στο ασφαλιστήριο ζωής του.


Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Απρίλιο του 2022. Ο Γουάιτ της είχε κάνει πρόταση γάμου πάνω στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντιτρόιτ, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Hotel Yorba». Αμέσως μετά ακολούθησε και ο γάμος, μπροστά στο κοινό, με τους γονείς τους να δίνουν το παρών και μέλη της μπάντας να αναλαμβάνουν ρόλους κουμπάρων.

Λίγους μήνες αργότερα, η ίδια χαρακτήριζε την εμπειρία «την καλύτερη της ζωής της», δηλώνοντας: «Όσα χρόνια κι αν σχεδιάζεις έναν γάμο, δεν συγκρίνεται με κάτι τέτοιο».

Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από τη μουσική, όταν η Τζιν υπέγραψε το 2009 στη δισκογραφική εταιρεία του Γουάιτ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα μετά τη συμμετοχή της στους The Black Belles.

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Ο Τζακ Γουάιτ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με τη Μεγκ Γουάιτ και το μοντέλο Κάρεν Έλσον, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Γεωργία Κοτζιά
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