Ο Τζακ Γουάιτ χαρακτήρισε βαρετά τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ για τους χωρισμούς της
GALA
Τζακ Γουάιτ Τέιλορ Σουίφτ

Ο Τζακ Γουάιτ χαρακτήρισε βαρετά τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ για τους χωρισμούς της

Αν είναι κάτι πραγματικά επώδυνο δεν πρόκειται να το βγάλω προς τα έξω για να το ποδοπατήσει κάποιος ηλίθιος στο διαδίκτυο, τόνισε ο μουσικός

Ο Τζακ Γουάιτ χαρακτήρισε βαρετά τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ για τους χωρισμούς της
Γεωργία Κοτζιά
Βαρετά χαρακτήρισε τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ  για τους χωρισμούς της ο Τζακ Γουάιτ, καθώς δεν τον ενδιαφέρει να μετατρέπει τέτοιου είδους προσωπικές ιστορίες σε τραγούδια, διότι δεν τον εκφράζει δημιουργικά.

Σε συνέντευξή του στη Guardian, ο μουσικός ρωτήθηκε αν αντλεί συχνά έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες για τη μουσική του και απάντησε: «Όχι και τόσο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τώρα έχει γίνει πολύ δημοφιλές, με τον τρόπο της Τέιλορ Σουίφτ, οι ποπ τραγουδιστές να γράφουν για όλους τους χωρισμούς τους που έχουν εκτεθεί δημόσια, κάτι που δεν βρίσκω καθόλου ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για μένα είναι λίγο βαρετό να γράφω για τον εαυτό μου».



Ο δημιουργός του «Seven Nation Army» ανέφερε ότι προτιμά να διοχετεύει δύσκολες ή έντονες εμπειρίες μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες αντί να τις παρουσιάζει άμεσα: «Αν είναι κάτι πραγματικά επώδυνο, δεν πρόκειται να βγάλω προς τα έξω αυτό το σημαντικό και οδυνηρό πράγμα που πέρασα για να το ποδοπατήσει κάποιος ηλίθιος στο διαδίκτυο», είπε. Έπειτα, συμπλήρωσε: «Έτσι, βάζω ένα ποσοστό από αυτό σε ό,τι κάνω και μετά το μεταμορφώνω στον χαρακτήρα κάποιου άλλου. Δεν μπορώ πραγματικά να μάθω για τον εαυτό μου μέχρι να τοποθετήσω τον εαυτό μου στη θέση κάποιου άλλου».

Ο μουσικός αναφέρθηκε επίσης στους λόγους για τους οποίους δεν έχει γράψει ευθέως πολιτικά τραγούδια, παρότι έχει εκφραστεί δημόσια για πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ: «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι στην εποχή της διαμαρτυρίας ήταν διχασμένοι. Θέλεις να κάνεις μια δήλωση, αλλά ο ομιλητής μπορεί να δεχθεί σκληρή επίθεση. Η αναζήτηση της υποκρισίας γίνεται έντονη μόλις κάποιος ανέβει στο βήμα και καταδικάσει κάποιον άλλον», ανέφερε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ακόμη ότι, παρότι αισθάνεται άνετα να μιλά ανοιχτά για την πολιτική σε συνεντεύξεις, δεν θα υιοθετούσε την ίδια άμεση προσέγγιση στη μουσική του: «Όταν πρόκειται για τον πρόεδρο, γνωρίζω πολλά για το θέμα και νιώθω άνετα να τα λέω. Αλλά αν τα έβαζα σε καλλιτεχνική μορφή, δεν νομίζω ότι θα τα έλεγα αυτά άμεσα. Δεν θα ανέφερα ονόματα. Θα δημιουργούσα έναν χαρακτήρα», κατέληξε ο Τζακ Γουάιτ.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης