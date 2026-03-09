Ο Τζακ Γουάιτ χαρακτήρισε βαρετά τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ για τους χωρισμούς της
Αν είναι κάτι πραγματικά επώδυνο δεν πρόκειται να το βγάλω προς τα έξω για να το ποδοπατήσει κάποιος ηλίθιος στο διαδίκτυο, τόνισε ο μουσικός
Βαρετά χαρακτήρισε τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ για τους χωρισμούς της ο Τζακ Γουάιτ, καθώς δεν τον ενδιαφέρει να μετατρέπει τέτοιου είδους προσωπικές ιστορίες σε τραγούδια, διότι δεν τον εκφράζει δημιουργικά.
Σε συνέντευξή του στη Guardian, ο μουσικός ρωτήθηκε αν αντλεί συχνά έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες για τη μουσική του και απάντησε: «Όχι και τόσο».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τώρα έχει γίνει πολύ δημοφιλές, με τον τρόπο της Τέιλορ Σουίφτ, οι ποπ τραγουδιστές να γράφουν για όλους τους χωρισμούς τους που έχουν εκτεθεί δημόσια, κάτι που δεν βρίσκω καθόλου ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για μένα είναι λίγο βαρετό να γράφω για τον εαυτό μου».
Ο δημιουργός του «Seven Nation Army» ανέφερε ότι προτιμά να διοχετεύει δύσκολες ή έντονες εμπειρίες μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες αντί να τις παρουσιάζει άμεσα: «Αν είναι κάτι πραγματικά επώδυνο, δεν πρόκειται να βγάλω προς τα έξω αυτό το σημαντικό και οδυνηρό πράγμα που πέρασα για να το ποδοπατήσει κάποιος ηλίθιος στο διαδίκτυο», είπε. Έπειτα, συμπλήρωσε: «Έτσι, βάζω ένα ποσοστό από αυτό σε ό,τι κάνω και μετά το μεταμορφώνω στον χαρακτήρα κάποιου άλλου. Δεν μπορώ πραγματικά να μάθω για τον εαυτό μου μέχρι να τοποθετήσω τον εαυτό μου στη θέση κάποιου άλλου».
Ο μουσικός αναφέρθηκε επίσης στους λόγους για τους οποίους δεν έχει γράψει ευθέως πολιτικά τραγούδια, παρότι έχει εκφραστεί δημόσια για πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ: «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι στην εποχή της διαμαρτυρίας ήταν διχασμένοι. Θέλεις να κάνεις μια δήλωση, αλλά ο ομιλητής μπορεί να δεχθεί σκληρή επίθεση. Η αναζήτηση της υποκρισίας γίνεται έντονη μόλις κάποιος ανέβει στο βήμα και καταδικάσει κάποιον άλλον», ανέφερε.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ακόμη ότι, παρότι αισθάνεται άνετα να μιλά ανοιχτά για την πολιτική σε συνεντεύξεις, δεν θα υιοθετούσε την ίδια άμεση προσέγγιση στη μουσική του: «Όταν πρόκειται για τον πρόεδρο, γνωρίζω πολλά για το θέμα και νιώθω άνετα να τα λέω. Αλλά αν τα έβαζα σε καλλιτεχνική μορφή, δεν νομίζω ότι θα τα έλεγα αυτά άμεσα. Δεν θα ανέφερα ονόματα. Θα δημιουργούσα έναν χαρακτήρα», κατέληξε ο Τζακ Γουάιτ.
Jack White says “Taylor Swift way” of “writing about all of their publicly aired break-ups” is something he “doesn’t find interesting at all” https://t.co/9yumhqgdRX— NME (@NME) March 8, 2026
