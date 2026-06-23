Ακατάλληλος να δικαστεί ο φερόμενος δολοφόνος του Τζέιμς Χάντι
Ακατάλληλος να δικαστεί ο φερόμενος δολοφόνος του Τζέιμς Χάντι
Ο 44χρονος κατηγορούμενος και γιος της τελευταίας συντρόφου του ηθοποιού κρίθηκε ψυχικά μη ικανός να παραστεί σε δίκη και διατάχθηκε εντολή για τη χορήγηση αγωγής
Μη ικανός να δικαστεί κρίθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τζέιμς Χάντι, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου στην Καλιφόρνια.
Ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της τελευταίας συντρόφου του ηθοποιού, που κατηγορείται ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα, δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία, με τους δικηγόρους του να δηλώνουν ότι αρνήθηκε να μεταφερθεί στο δικαστήριο.
Ο δικαστής εξετάζοντας την ψυχιατρική του αξιολόγηση, έκρινε ότι ο κατηγορούμενος «δεν είναι προς το παρόν ικανός να δικαστεί» και διέταξε τη χορήγηση ψυχοτρόπων φαρμάκων, ακόμη και με ένεση, εφόσον το κρίνουν οι γιατροί.
Η υπεράσπιση καθέτεσε αίτημα ώστε ο κατηγορούμενος να λάβει θεραπεία και να μπορέσει να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία και να συμμετάσχει στην υπεράσπισή του.
Η υπόθεση αφορά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου, στο σπίτι του Χάντι στην Καλιφόρνια. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον ηθοποιό αναίσθητο στην αυλή, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος και αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος δράστης φέρεται να ομολόγησε επιτόπου, προσεγγίζοντας τους αστυνομικούς και δηλώνοντας ότι ήταν εκείνος που αναζητούσαν. Όπως έγινε γνωστό, διέμενε στο ίδιο σπίτι με το θύμα και τη μητέρα του, σύντροφο του Χάντι.
Ο 81χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, πέθανε από τραύμα στο σώμα και συμπίεση στον λαιμό, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία.
Ο Μάικλ Γκλέντχιλ παραμένει κρατούμενος, με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να έχει οριστεί για τις 14 Ιουλίου.
Ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της τελευταίας συντρόφου του ηθοποιού, που κατηγορείται ότι τον μαχαίρωσε θανάσιμα, δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία, με τους δικηγόρους του να δηλώνουν ότι αρνήθηκε να μεταφερθεί στο δικαστήριο.
Ο δικαστής εξετάζοντας την ψυχιατρική του αξιολόγηση, έκρινε ότι ο κατηγορούμενος «δεν είναι προς το παρόν ικανός να δικαστεί» και διέταξε τη χορήγηση ψυχοτρόπων φαρμάκων, ακόμη και με ένεση, εφόσον το κρίνουν οι γιατροί.
Actor James Handy's Alleged Killer Deemed Unfit for Trial, Ordered to Take Psychotropic Medication https://t.co/9ezCwM0h9x— People (@people) June 22, 2026
Η υπεράσπιση καθέτεσε αίτημα ώστε ο κατηγορούμενος να λάβει θεραπεία και να μπορέσει να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία και να συμμετάσχει στην υπεράσπισή του.
Η υπόθεση αφορά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου, στο σπίτι του Χάντι στην Καλιφόρνια. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον ηθοποιό αναίσθητο στην αυλή, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος και αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος δράστης φέρεται να ομολόγησε επιτόπου, προσεγγίζοντας τους αστυνομικούς και δηλώνοντας ότι ήταν εκείνος που αναζητούσαν. Όπως έγινε γνωστό, διέμενε στο ίδιο σπίτι με το θύμα και τη μητέρα του, σύντροφο του Χάντι.
Ο 81χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, πέθανε από τραύμα στο σώμα και συμπίεση στον λαιμό, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία.
Ο Μάικλ Γκλέντχιλ παραμένει κρατούμενος, με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να έχει οριστεί για τις 14 Ιουλίου.
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