Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός
Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός
Το όχημα κάηκε ολοσχερώς - Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς
Φορτηγάκι «λαμπάδιασε» το απόγευμα της Πέμπτης 13/8 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κιάτο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ βρισκόταν εν κινήσει.
Το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγάκι και να βγει εγκαίρως απ’ αυτό.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
Το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγάκι και να βγει εγκαίρως απ’ αυτό.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα