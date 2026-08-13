Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Κιάτο Φορτηγό

Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός

Το όχημα κάηκε ολοσχερώς - Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς

Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός
2 ΣΧΟΛΙΑ
Φορτηγάκι «λαμπάδιασε» το απόγευμα της Πέμπτης 13/8 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Κιάτο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να ακινητοποιήσει το φορτηγάκι και να βγει εγκαίρως απ’ αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Δείτε φωτογραφίες: 
Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός
Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός
Βίντεο: «Λαμπάδιασε» φορτηγάκι εν κινήσει στην εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών στο Κιάτο, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός


Δείτε βίντεο: 
Φωτιά σε φορτηγάκι στο ύψος του Κιάτου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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