Οι Χούθι επιτέθηκαν με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Aramco Σαουδική Αραβία διυλιστήριο

Οι Χούθι επιτέθηκαν με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Μια στρατιωτική πηγή των σιιτών ανταρτών δήλωσε ότι η επίθεση έγινε σε απάντηση σε αυτό που η οργάνωση χαρακτήρισε ως σαουδαραβικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης

Οι Χούθι επιτέθηκαν με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία
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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σήμερα σε διυλιστήριο της Aramco στην Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας με δύο drones, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Μια στρατιωτική πηγή των σιιτών ανταρτών δήλωσε ότι η επίθεση έγινε σε απάντηση σε αυτό που η οργάνωση χαρακτήρισε ως σαουδαραβικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης στις επαρχίες Σααντά και Χάτζα.

Δεν έχει υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από τη Σαουδική Αραβία.

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