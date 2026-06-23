Σάκης Ρουβάς: Η αντίδρασή του βλέποντας τον εαυτό του να «χτυπιέται» στη σκηνή, δείτε βίντεο
Σάκης Ρουβάς: Η αντίδρασή του βλέποντας τον εαυτό του να «χτυπιέται» στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής χαμογελούσε και παράλληλα κοιτούσε έκπληκτος τον εαυτό του
Την αντίδρασή του βλέποντας τον εαυτό του να χορεύει έντονα στη σκηνή, κατέγραψε ο Σάκης Ρουβάς.
Ο τραγουδιστής, γνωστός για την ενέργειά του σε ζωντανές εμφανίσεις του, έδωσε πρόσφατα μία συναυλία στην Κύπρο. Λίγο αργότερα, στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έγινε viral, καθώς οι χορευτικές του κινήσεις είχαν «ντυθεί» το κλασικό κομμάτι «Infernal Galop» του Offenbach από το έργο «Orpheus in the Underworld», με τον ήχο και τον ρυθμό να ταιριάζουν απόλυτα με την κίνησή του.
Με διάθεση αυτοσαρκασμού, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να γελάει και να παρατηρεί έκπληκτος τον εαυτό του, όσο τον έβλεπε πάνω στη σκηνή να χορεύει με έξαλλο τρόπο, ενώ ακουγόταν ένας τόσο διαφορετικός ήχος από αυτόν που στην πραγματικότητα χόρευε ο ίδιος. Με χιούμορ, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ωραία περάσαμε στο live στην Κύπρο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, γνωστός για την ενέργειά του σε ζωντανές εμφανίσεις του, έδωσε πρόσφατα μία συναυλία στην Κύπρο. Λίγο αργότερα, στα social media κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έγινε viral, καθώς οι χορευτικές του κινήσεις είχαν «ντυθεί» το κλασικό κομμάτι «Infernal Galop» του Offenbach από το έργο «Orpheus in the Underworld», με τον ήχο και τον ρυθμό να ταιριάζουν απόλυτα με την κίνησή του.
Με διάθεση αυτοσαρκασμού, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να γελάει και να παρατηρεί έκπληκτος τον εαυτό του, όσο τον έβλεπε πάνω στη σκηνή να χορεύει με έξαλλο τρόπο, ενώ ακουγόταν ένας τόσο διαφορετικός ήχος από αυτόν που στην πραγματικότητα χόρευε ο ίδιος. Με χιούμορ, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ωραία περάσαμε στο live στην Κύπρο».
Δείτε το βίντεο
@sakisrouvas
#duet with @ Ωραία περάσαμε στο live στην Κύπρο!😂 #viral #sakisrouvas #reaction♬ πρωτότυπος ήχος - Music One Plus
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