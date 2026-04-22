Σάκης Ρουβάς: Αν άκουγα τα σχόλια δεν θα είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου, με σχολιάζουν από το 1991 που ξεκίνησα την καριέρα μου
Ο τραγουδιστής απάντησε για την κριτική που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή

Για την κριτική που δέχεται απάντησε ο Σάκης Ρουβάς, σημειώνοντας πως αν άκουγε τα σχόλια του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα είχε κάνει τίποτα στη ζωή του.

Ο τραγουδιστής δέχτηκε σχόλια επειδή ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή στο Your Face Sounds Familiar που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου και μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 22 Απριλίου, τόνισε πως από το 1991 που έκανε τα πρώτα του βήματα στην καριέρα του, σχολιαζόταν έντονα, όμως θεωρεί πως τα έχει καταφέρει πολύ καλά.

Ο Σάκης Ρουβάς είπε χαρακτηριστικά: «Αν ακούγαμε τα σχόλια, δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Οπότε... Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας»

