Alpha Bank: Οι πέντε κινήσεις που διαμόρφωσαν το ισχυρό β΄ τρίμηνο
Alpha Bank: Οι πέντε κινήσεις που διαμόρφωσαν το ισχυρό β΄ τρίμηνο
Στα θετικά στοιχεία ξεχώρισε η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ
Ισχυρή εικόνα παρουσίασαν τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της Alpha Bank, με την κερδοφορία να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις της αγοράς, παρά την επίδραση σειράς έκτακτων παραγόντων. Στα θετικά στοιχεία σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της τράπεζας, κατά την διάρκεια του teleconference με τους αναλυτές ξεχώρισε η αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTA) ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, καθώς και το μέρισμα περίπου 40 εκατ. ευρώ από την Prodea, το οποίο ενίσχυσε τα έσοδα από υπηρεσίες προμηθειών.
Τα αποτελέσματα υπέστησαν μικρή επιβάρυνση από την αποτίμηση της συμμετοχής στην Prodea κατά περίπου 39 εκατ. ευρώ, τη μερική αποαναγνώριση παλαιού cash flow hedge ύψους 38 εκατ. ευρώ, το κόστος του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στην Κύπρο (17,5 εκατ. ευρώ) και επιβαρύνσεις περίπου 20 εκατ. ευρώ από legacy στοιχεία, κυρίως σε σχέση με στεγαστικά δάνεια που συνδέονται με τον νόμο Κατσέλη.
Ενίσχυση καθαρών εσόδων από τόκους μέσω πιστωτικής επέκτασης
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20 εκατ. ευρώ ή 4,8% σε τριμηνιαία βάση, χάρη κυρίως στην αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων από ομόλογα. Σε επίπεδο εξαμήνου, το NII ενισχύθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων από εξαγορές και συγχωνεύσεις η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4%. Τα έσοδα από τόκους αναμένονται κατά΄40 εκατ. ευρώ υψηλότερα μέσα στη χρονιά καθώς κάθε 25 μονάδες βάσης αύξηση επιτοκίων τα έσοδα αυξάνονται αντιστοίχως κατά 20 εκατ. ευρώ.
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Τα αποτελέσματα υπέστησαν μικρή επιβάρυνση από την αποτίμηση της συμμετοχής στην Prodea κατά περίπου 39 εκατ. ευρώ, τη μερική αποαναγνώριση παλαιού cash flow hedge ύψους 38 εκατ. ευρώ, το κόστος του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στην Κύπρο (17,5 εκατ. ευρώ) και επιβαρύνσεις περίπου 20 εκατ. ευρώ από legacy στοιχεία, κυρίως σε σχέση με στεγαστικά δάνεια που συνδέονται με τον νόμο Κατσέλη.
Ενίσχυση καθαρών εσόδων από τόκους μέσω πιστωτικής επέκτασης
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 436 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20 εκατ. ευρώ ή 4,8% σε τριμηνιαία βάση, χάρη κυρίως στην αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων από ομόλογα. Σε επίπεδο εξαμήνου, το NII ενισχύθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων από εξαγορές και συγχωνεύσεις η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4%. Τα έσοδα από τόκους αναμένονται κατά΄40 εκατ. ευρώ υψηλότερα μέσα στη χρονιά καθώς κάθε 25 μονάδες βάσης αύξηση επιτοκίων τα έσοδα αυξάνονται αντιστοίχως κατά 20 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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