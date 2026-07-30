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Η Νικολέττα Ράλλη έκανε βραδινό μπάνιο με την κόρη της, δείτε φωτογραφία
GALA
Νικολέττα Ράλλη Κόρη Θάλασσα

Η Νικολέττα Ράλλη έκανε βραδινό μπάνιο με την κόρη της, δείτε φωτογραφία

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο αγκαλιά με το παιδί της

Η Νικολέττα Ράλλη έκανε βραδινό μπάνιο με την κόρη της, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βραδινό μπάνιο έκανε η Νικολέττα Ράλλη μαζί με την εξάχρονη κόρη της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ένα κοινό στιγμιότυπο με την κόρη της, Σοφία - Αλεξάνδρα με τις δύο να εμφανίζονται αγκαλιά, ενώ παράλληλα κοιτούσαν την πανσέληνο.

Στο story που έκανε η Νικολέττα Ράλλη πόζαρε μέσα στη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, ενώ η κόρη της, 
που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύντροφό της, Μιχάλη Ανδρούτσο φορούσε ένα ολόσωμο σε κόκκινο χρώμα.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Νικολέττα Ράλλη έκανε βραδινό μπάνιο με την κόρη της, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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