Εκτίναξη κερδών για ExxonMobil και Chevron λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Εκτίναξη κερδών για ExxonMobil και Chevron λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν μέση τιμή 92,45 δολάρια ανά βαρέλι την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, αυξημένη κατά 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο
Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψαν το δεύτερο τρίμηνο οι αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί ExxonMobil και Chevron, επωφελούμενοι από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε έντονη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και ενίσχυσε τα έσοδά τους.
Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν μέση τιμή 92,45 δολάρια ανά βαρέλι την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, αυξημένη κατά 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας τους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε έντονη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και ενίσχυσε τα έσοδά τους.
Τα συμβόλαια αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ κατέγραψαν μέση τιμή 92,45 δολάρια ανά βαρέλι την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, αυξημένη κατά 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Τετραπλασιασμός των κερδών της ChevronΗ Chevron ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 12 δισ. δολαρίων, έναντι μόλις 2,5 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 400%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 6,06 δολάρια, υπερβαίνοντας κατά 50 σεντς τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street. Παράλληλα, η παραγωγή της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των προβλημάτων στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή της Chevron διαμορφώθηκε στα 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με τα 3,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που είχε καταγράψει ένα χρόνο νωρίτερα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικ Γουίρθ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λειτουργούμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας, κάτι που είναι θετικό, γιατί ο κόσμος χρειάζεται αυτή την παραγωγή.»
Διπλασιασμός κερδών για την ExxonMobilΙσχυρές επιδόσεις ανακοίνωσε και η ExxonMobil, η οποία κατέγραψε καθαρά κέρδη 14,5 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, έναντι περίπου 7,1 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την κερδοφορία της. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 3,52 δολάρια, επίπεδο χαμηλότερο κατά 8 σεντς από τις προβλέψεις των αναλυτών, γεγονός που επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.
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