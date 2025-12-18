Αργύρης Αγγέλου: Το «Παρά Πέντε» πρέσβευε τη φωτεινή πλευρά της ζωής

«Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του κοινού. Μας έστειλαν σενάρια που θα ήθελαν να γίνουν και τα κάναμε πραγματικότητα. Θα είμαστε εκεί, θα θυμηθούμε, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πως αυτή η σειρά έγινε τόσο επιδραστική», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Θέλω το reunion του ''Παρά Πέντε'' να αφήσει μία γλυκιά γεύση, να γυρίσουν όλοι στα χρόνια της αθωότητας και της ανεμελιάς», σημείωσε.

Λίγες μέρες πριν την προβολή του reunion του « Παρά Πέντε » οι συντελεστές επεσήμαναν ποιο ήταν το μήνυμα της δημοφιλούς σειράς και μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους για τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων και την επανένωσή τους.Για τον Αργύρη Αγγέλου το «Παρά Πέντε» αναδείκνυε τη φωτεινή πλευρά της ζωής. «Κέρδισε το καλό. Το ''Παρά Πέντε'' πρέσβευε τη φωτεινή πλευρά της ζωής», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Όσον αφορά στο πώς νιώθει για το reunion, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Είναι ένα συναίσθημα χαράς που δεν έχω ξαναζήσει. Είναι πολύ συγκινητικό, αλλά έχει χαρά μέσα».Από την άλλη ο Γιώργος Καπουτζίδης ως δημιουργός της σειράς έδωσε μια γεύση για το τι δουν οι τηλεθεατές.Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής έκανε και η Σμαράγδα Καρύδη , αναφέροντας πως το σίριαλ έφερνε στο προσκήνιο την αλληλεγγύη, την αγάπη και τη σημασία της φιλίας. «Το μήνυμα της σειράς είναι η αλληλεγγύη, η αγάπη και το πόσο σημαντικό είναι η φιλία», σχολίασε, ενώ μοιράστηκε τη χαρά της για την επανένωση των συντελεστών. «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη. Είναι το πράγμα που έχω πιο πολλή όρεξη να κάνω φέτος», πρόσθεσε.Με τη σειρά της η Αγγελική Λάμπρη τόνισε πως μέσα στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν σημειώθηκαν σημαντικές στιγμές στις ζωές όλων των συντελεστών. «Είκοσι χρόνια μετά έχουν αλλάξει οι ζωές μας», είπε χαρακτηριστικά.Τέλος, η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράστηκε πως τα συναισθήματά της είναι ανάμεικτα. «Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, αλλά είναι μεγάλη η χαρά που συναντιόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Όσα χρόνια και να περάσουν, είναι σαν να μη πέρασε μια μέρα», επισήμανε.