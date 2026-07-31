ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο 2026

Αμετάβλητα έμειναν τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διατηρηθεί στο 4,29%.Σύμφωνα με τα στοιχεία της, το μέσο σταθμικό επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,36% όπως και το αντίστοιχο των νέων δανείων στο 4,65%.Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,20%.Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,20%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,91%.Στο σκέλος των χορηγήσεων ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 14,49%.Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 10,63%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,56%.Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,69%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,82%.Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,23%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,51%.Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,95%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,52%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 4,18%.