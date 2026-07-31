Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…Γιατί το CAR μπορεί!AUDI RS 5 SEDAN @ GROSSGLOCKNER. Το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της Audi Sport ξεδιπλώνει κάθε πτυχή της πολυσχιδούς προσωπικότητας του στην εμβληματική διαδρομή του πιο διάσημου αλπικού περάσματος.

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Κατακτούμε τα επιβλητικά ορεινά περάσματα των Δολομιτών με την entry level Lamborghini που στροφάρει στις 10.000 rpm και χαρίζει αξέχαστες οδηγικές εμπειρίες.Η πιο σκληροπυρηνική απόχρωση της MC20 μας συστήνεται σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο διάσημες πίστες της Ιταλίας.Το Grande Panda μας ξεναγεί στην Σαρδηνία, το νησί που πριν από πενήντα χρόνια ενέπνευσε τον Giugiaro για τη δημιουργία του αυθεντικού Panda.Τρία ξεχωριστά supercars με γοητεία, επιδόσεις και συναίσθημα συναντιούνται στην ιταλική πρωτεύουσα της αυτοκίνησης.H C-Class μπαίνει στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και επαναπροσδιορίζει τις παραδοσιακές αξίες της, μέσα από την διαισθητική ψηφιακή φιλοσοφία.Η DS φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την αντίληψη της φινέτσας, της δεξιοτεχνίας και της πολυτέλειας στα premium μεσαία SUV.CITROËN ë-C5 AIRCROSSJEEP COMPASS e-HYBRID & 4xeMERCEDES BENZ C-CLASS ELECTRICCAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!Κρυμμένος πίσω από την αθωότητα των στίχων στα παιδικά τραγούδια, παραμονεύει ένας χρησμός από τον οποίον εξαρτάται η τύχη μιας σειράς προσώπων. Μια νεαρή δασκάλα επιχειρεί να λύσει το γρίφο και να ξεσκεπάσει το τρομερό μυστικό που απειλεί πρώτη από όλους την ίδια.Ένα θρίλερ βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, ένα εξαιρετικά σπάνιο δείγμα μυθιστορήματος στο οποίο η αφήγηση που θυμίζει παραμύθι συνδυάζεται με σκηνές που κόβουν την ανάσα.Η Μαρία Ράπτη, μια συγγραφέας από τη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και το θέατρο, έχει επίσης μεγάλη εμπειρία ως καθηγήτρια φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από τη θητεία της, άλλωστε, ως εκπαιδευτικού, αντλεί την έμπνευση για τα «Παιδικά τραγουδάκια». Μια ιστορία που συνέβη πραγματικά (αν και στο βιβλίο έχει υποστεί ολική ανακατασκευή, για λόγους μυθοπλαστικής αφήγησης). Μια ιστορία, ωστόσο, τόσο αλλόκοτη και τρομακτική, που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ότι συνέβη στ' αλήθεια. «Η Λίζι είχε μαζί τα ξόρκια της» γράφει χαρακτηριστικά η Μαρία Ράπτη, εισάγοντας την πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος.Πρόκειται για μία νεαρή εκπαιδευτικό, η οποία το Δεκέμβριο του 1975 φτάνει σε μια ορεινή περιοχή της ελληνικής επαρχίας, με στόχο να μετατρέψει ένα παλιό μοναστήρι σε πρότυπο σχολείο. Καθώς ο βαρύς χειμώνας δέρνει αλύπητα το βουνό, μια σειρά από ανεξήγητα, ανατριχιαστικά γεγονότα, θέτοντας σε κίνδυνο τη Λίζι και το φιλόδοξο εγχείρημα που ανέλαβε. Οι άνθρωποι του χωριού, ενώ της φάνηκαν αγαθοί και φιλόξενοι, αρχίζουν πια να μοιάζουν σκοτεινοί και απειλητικοί. Η Λίζυ πρέπει να προλάβει να ανακαλύψει την αλήθεια, προτού γίνει και αυτή ηρωίδα σε ένα από τα χαιρέκακα και μοχθηρά, δήθεν παιδικά τραγουδάκια, που μιλούν για κάποιαν που «Αν ήξερε για πού κινούσε,/να πετρωθεί θα προτιμούσε./Να πετρωθεί και να βουλιάξει,/παρά εκεί μέσα να κοιτάξει».Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.