Αντζελίνα Τζολί: Προετοιμάζω τα παιδιά μου για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ότι για να γίνω γιαγιά
Αντζελίνα Τζολί: Προετοιμάζω τα παιδιά μου για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ότι για να γίνω γιαγιά
Η ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ, την επιστροφή στην υποκριτική και τη δύναμη που αντλεί από την οικογένειά της
Για τη στιγμή που δεν θα βρίσκεται πλέον εν ζωή προετοιμάζει τα παιδιά της η Αντζελίνα Τζολί, περισσότερο απ' ότι για να γίνει γιαγιά.
Η ηθοποιός παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Variety κατά την οποία μίλησε για το μεγάλωμα των παιδιών της, εξηγώντας πώς εκείνα τη βοήθησαν να βρει ξανά τη «μαχητική» της διάθεση αλλά και τον εαυτό της γενικότερα, ιδιαίτερα μετά το δύσκολο διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ.
Συζητώντας για τη σχέση της με τον χρόνο και τη θνητότητα, η Τζολί αποκάλυψε αρχικά ότι μεγαλώνει τα παιδιά της έχοντας πάντα στο μυαλό της την απουσία της. «Τα προετοιμάζω για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ότι για να γίνω γιαγιά», είπε, υπογραμμίζοντας τη βαθιά επίδραση που έχει πάνω της η απώλεια των δικών της ανθρώπων.
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι για ένα διάστημα είχε απομακρυνθεί από τον εαυτό της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δύσκολου διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ: «Νιώθω ότι η μαχητική μου πλευρά έχει επιτέλους επιστρέψει. Την είχα χάσει για λίγο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα παιδιά της είναι αυτά που την ωθούν να ξαναβρεί πτυχές του εαυτού της: «Σχεδόν όλα τα παιδιά μου είναι κοντά στα 18 και θέλουν να με δουν να ταξιδεύω, να βγαίνω και να κάνω πράγματα. Με γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και εξακολουθούν να με συμπαθούν, κάτι που λέει πολλά», είπε χαρακτηριστικά.
Η Τζολί παραδέχτηκε επίσης ότι πριν από το διαζύγιο είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από την υποκριτική και να επικεντρωθεί στη σκηνοθεσία και το ανθρωπιστικό της έργο. Ωστόσο, οι συνθήκες την οδήγησαν και πάλι μπροστά από τις κάμερες. «Ο μόνος τρόπος να είμαι περισσότερο στο σπίτι και να εξασφαλίσω ένα καλό εισόδημα ήταν να επιστρέψω στην υποκριτική», εξήγησε.
Η ηθοποιός και ο Μπραντ Πιτ γνωρίστηκαν το 2003 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2016, επικαλούμενοι διαφορές που δεν μπορούσαν να επιλύσουν, οι οποίες τους οδήγησαν στα δικαστήρια, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2024. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους απέκτησαν έξι παιδιά, τους Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, με τα περισσότερα παιδιά να έχουν πλέον αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό τους, δείχνοντας πως βρίσκονται στο πλευρό της μητέρας τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο Variety κατά την οποία μίλησε για το μεγάλωμα των παιδιών της, εξηγώντας πώς εκείνα τη βοήθησαν να βρει ξανά τη «μαχητική» της διάθεση αλλά και τον εαυτό της γενικότερα, ιδιαίτερα μετά το δύσκολο διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ.
Συζητώντας για τη σχέση της με τον χρόνο και τη θνητότητα, η Τζολί αποκάλυψε αρχικά ότι μεγαλώνει τα παιδιά της έχοντας πάντα στο μυαλό της την απουσία της. «Τα προετοιμάζω για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ότι για να γίνω γιαγιά», είπε, υπογραμμίζοντας τη βαθιά επίδραση που έχει πάνω της η απώλεια των δικών της ανθρώπων.
Angelina Jolie says she raised her kids “almost preparing them” for her death:— Variety (@Variety) June 18, 2026
“I think having lost my mom young and never met my grandmother, I have never lived feeling like I’m going to have a long life. I’m already past the age when my mother was diagnosed. I may struggle… pic.twitter.com/kSWWorpzhL
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι για ένα διάστημα είχε απομακρυνθεί από τον εαυτό της, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του δύσκολου διαζυγίου της με τον Μπραντ Πιτ: «Νιώθω ότι η μαχητική μου πλευρά έχει επιτέλους επιστρέψει. Την είχα χάσει για λίγο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα παιδιά της είναι αυτά που την ωθούν να ξαναβρεί πτυχές του εαυτού της: «Σχεδόν όλα τα παιδιά μου είναι κοντά στα 18 και θέλουν να με δουν να ταξιδεύω, να βγαίνω και να κάνω πράγματα. Με γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και εξακολουθούν να με συμπαθούν, κάτι που λέει πολλά», είπε χαρακτηριστικά.
Η Τζολί παραδέχτηκε επίσης ότι πριν από το διαζύγιο είχε αποφασίσει να αποσυρθεί από την υποκριτική και να επικεντρωθεί στη σκηνοθεσία και το ανθρωπιστικό της έργο. Ωστόσο, οι συνθήκες την οδήγησαν και πάλι μπροστά από τις κάμερες. «Ο μόνος τρόπος να είμαι περισσότερο στο σπίτι και να εξασφαλίσω ένα καλό εισόδημα ήταν να επιστρέψω στην υποκριτική», εξήγησε.
Η ηθοποιός και ο Μπραντ Πιτ γνωρίστηκαν το 2003 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2016, επικαλούμενοι διαφορές που δεν μπορούσαν να επιλύσουν, οι οποίες τους οδήγησαν στα δικαστήρια, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2024. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους απέκτησαν έξι παιδιά, τους Μάντοξ, Παξ, Ζαχάρα, Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, με τα περισσότερα παιδιά να έχουν πλέον αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό τους, δείχνοντας πως βρίσκονται στο πλευρό της μητέρας τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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