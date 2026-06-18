Αντζελίνα Τζολί: Προετοιμάζω τα παιδιά μου για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ότι για να γίνω γιαγιά

Συζητώντας για τη σχέση της με τον χρόνο και τη θνητότητα, η Τζολί αποκάλυψε αρχικά ότι μεγαλώνει τα παιδιά της έχοντας πάντα στο μυαλό της την απουσία της. «Τα προετοιμάζω για τη στιγμή που δεν θα είμαι εδώ, περισσότερο απ’ ότι για να γίνω γιαγιά», είπε, υπογραμμίζοντας τη βαθιά επίδραση που έχει πάνω της η απώλεια των δικών της ανθρώπων.





Angelina Jolie says she raised her kids “almost preparing them” for her death:



“I think having lost my mom young and never met my grandmother, I have never lived feeling like I’m going to have a long life. I’m already past the age when my mother was diagnosed. I may struggle… pic.twitter.com/kSWWorpzhL — Variety (@Variety) June 18, 2026



