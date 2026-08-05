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Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
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Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό Φωτιά στη Δυτική Αττική Πυρκαγιά Φωτιά Πόρτο Γερμενό

Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό

Αγνώριστο το Πόρτο Γερμενό μετά τη φωτιά, στάχτες οι καταπράσινες πλαγιές - Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια

Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
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Μια εικόνα που δύσκολα θυμίζει το άλλοτε καταπράσινο τοπίο παρουσιάζει σήμερα ο κόλπος του Πόρτο Γερμενού, μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς σε Βοιωτία και τη Δυτική Αττική.

Τα πλάνα του drone του Orange Press Agency αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τις καταπράσινες πλαγιές να έχουν μετατραπεί σε μια αχανή έκταση από στάχτη και καμένα δέντρα.

Δείτε το βίντεο:




Ταυτόχρονα, δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στα Άσπρα Σπίτια και στο Προσήλι, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα υπέστησαν φθορές. Σε άλλα, η φλόγα φαίνεται να έχει χαριστεί και απέναντι από ένα διαλυμένο σπίτι, μπορεί να στέκει κάποιο τελείως αλώβητο.

Στις πλαγιές προς τον Κιθαιρώνα η εικόνα προκαλεί θλίψη: Εκεί που βρίσκονταν μιλιούνια δέντρα το μόνο που έχει απομείνει είναι τα κουφάρια τους και οι σκιές τους.

Από σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ξεκινούν στο Πόρτο Γερμενό οι επιτόπιοι έλεγχοι στις ιδιοκτησίες που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Οι αυτοψίες θα πραγματοποιηθούν από τα αρμόδια κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
Κλείσιμο


Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πυρόπληκτους να βρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των κλιμακίων και να παρέχονται, εφόσον ζητηθούν, οι απαραίτητες πληροφορίες. Όπως σημειώνει, η έγκαιρη και ακριβής αποτύπωση των ζημιών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ταχύτερη προώθηση των διαδικασιών στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων.

Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
Οδοιπορικό στις στάχτες: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο Πόρτο Γερμενό
1 ΣΧΟΛΙΟ

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