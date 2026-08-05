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Όταν η γιόγκα συναντά την αγάπη για τα ζώα: Διοργανώνεται η πρώτη Puppy Yoga στην Χαλκιδική με διασωθέντα κουτάβια
Όταν η γιόγκα συναντά την αγάπη για τα ζώα: Διοργανώνεται η πρώτη Puppy Yoga στην Χαλκιδική με διασωθέντα κουτάβια
Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στις 11:00 το πρωί, οι εγκαταστάσεις της Strays of Halkidiki στον Γεροπλάτανο Χαλκιδικής θα φιλοξενήσουν το «PICKNICK PUPPY YOGA WITH RESCUED PUPS»
Μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει την ευεξία, τη χαλάρωση και τη φιλοζωική προσφορά έρχεται για πρώτη φορά στη Χαλκιδική. Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, στις 11:00 το πρωί, οι εγκαταστάσεις της Strays of Halkidiki στον Γεροπλάτανο Χαλκιδικής θα φιλοξενήσουν το «PICKNICK PUPPY YOGA WITH RESCUED PUPS», μια δράση που φέρνει τους συμμετέχοντες κοντά σε διασωθέντα κουτάβια μέσα από μια διαφορετική εμπειρία ευεξίας.
Η δράση διοργανώνεται από την Puppy Pulse σε συνεργασία με τη Strays of Halkidiki και έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χώρο σύνδεσης ανθρώπων και ζώων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της υπεύθυνης υιοθεσίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια συνεδρία Puppy Yoga, όπου η πρακτική της γιόγκα συνδυάζεται με την παρουσία κουταβιών που έχουν διασωθεί και βρίσκονται υπό τη φροντίδα της φιλοζωικής οργάνωσης. Η επαφή με τα ζώα συμβάλλει στη μείωση του άγχους, στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, μέσα από μια εμπειρία γεμάτη θετική ενέργεια.
Παράλληλα, η εκδήλωση διαθέτει έντονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την υποστήριξη του έργου της Strays of Halkidiki, η οποία δραστηριοποιείται στον Δήμο Πολυγύρου και σε ολόκληρη τη Χαλκιδική, προσφέροντας περίθαλψη, προστασία, φροντίδα και ευκαιρίες υιοθεσίας σε αδέσποτα ζώα.
Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται η υπεύθυνη υιοθεσία. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά κουτάβια και ενήλικους σκύλους που αναζητούν μόνιμη οικογένεια, δίνοντας σε μια όμορφη καλοκαιρινή εμπειρία έναν βαθύτερο σκοπό: την πιθανότητα μιας νέας ζωής για ένα ζώο που περιμένει το δικό του σπίτι.
Η συνεργασία της Puppy Pulse με τη Strays of Halkidiki αποτελεί μια πρωτοβουλία που ενώνει την ευεξία με την κοινωνική προσφορά και αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικής δράσης για την προστασία και την ευζωία των ζώων.
Οι διοργανωτές φιλοδοξούν η συγκεκριμένη δράση να αποτελέσει την απαρχή ενός νέου θεσμού στη Χαλκιδική, με επίκεντρο την αγάπη προς τα ζώα, τον εθελοντισμό και την καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στα αδέσποτα.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Puppy Pulse και της Strays of Halkidiki καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν.
Η δράση διοργανώνεται από την Puppy Pulse σε συνεργασία με τη Strays of Halkidiki και έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ξεχωριστό χώρο σύνδεσης ανθρώπων και ζώων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της υπεύθυνης υιοθεσίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια συνεδρία Puppy Yoga, όπου η πρακτική της γιόγκα συνδυάζεται με την παρουσία κουταβιών που έχουν διασωθεί και βρίσκονται υπό τη φροντίδα της φιλοζωικής οργάνωσης. Η επαφή με τα ζώα συμβάλλει στη μείωση του άγχους, στην ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, μέσα από μια εμπειρία γεμάτη θετική ενέργεια.
Παράλληλα, η εκδήλωση διαθέτει έντονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την υποστήριξη του έργου της Strays of Halkidiki, η οποία δραστηριοποιείται στον Δήμο Πολυγύρου και σε ολόκληρη τη Χαλκιδική, προσφέροντας περίθαλψη, προστασία, φροντίδα και ευκαιρίες υιοθεσίας σε αδέσποτα ζώα.
Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται η υπεύθυνη υιοθεσία. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά κουτάβια και ενήλικους σκύλους που αναζητούν μόνιμη οικογένεια, δίνοντας σε μια όμορφη καλοκαιρινή εμπειρία έναν βαθύτερο σκοπό: την πιθανότητα μιας νέας ζωής για ένα ζώο που περιμένει το δικό του σπίτι.
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Η συνεργασία της Puppy Pulse με τη Strays of Halkidiki αποτελεί μια πρωτοβουλία που ενώνει την ευεξία με την κοινωνική προσφορά και αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικής δράσης για την προστασία και την ευζωία των ζώων.
Οι διοργανωτές φιλοδοξούν η συγκεκριμένη δράση να αποτελέσει την απαρχή ενός νέου θεσμού στη Χαλκιδική, με επίκεντρο την αγάπη προς τα ζώα, τον εθελοντισμό και την καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στα αδέσποτα.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της Puppy Pulse και της Strays of Halkidiki καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουν.
Μέγας υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ).
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