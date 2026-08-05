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Κάτοικος Τραπεζούντας ο Σαλάχ: Πυροδοτήθηκε η μεταγραφική «βόμβα» από την Τράμπζονσπορ, δείτε βίντεο
SPORTS
Μοχάμεντ Σαλάχ Τράμπζονσπορ

Κάτοικος Τραπεζούντας ο Σαλάχ: Πυροδοτήθηκε η μεταγραφική «βόμβα» από την Τράμπζονσπορ, δείτε βίντεο

Ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του

Κάτοικος Τραπεζούντας ο Σαλάχ: Πυροδοτήθηκε η μεταγραφική «βόμβα» από την Τράμπζονσπορ, δείτε βίντεο
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Η «βόμβα» του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και... έσκασε στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί και επίσημα από την Τετάρτη (5/8) ποδοσφαιριστή της Τράμπζονσπορ!

Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 σερί χρόνια επιτυχιών, τίτλων και ρεκόρ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο βίντεο.

Στα 34 του χρόνια ο «Φαραώ» υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών ως ελέυθερος, ενώ πολλαπλά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του! Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».

Ενας αριθμός καθόλου τυχαίος καθώς θεωρείται «ιερός» για την πόλη και τον Σύλλογο.


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