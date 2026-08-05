Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Κάτοικος Τραπεζούντας ο Σαλάχ: Πυροδοτήθηκε η μεταγραφική «βόμβα» από την Τράμπζονσπορ, δείτε βίντεο
Κάτοικος Τραπεζούντας ο Σαλάχ: Πυροδοτήθηκε η μεταγραφική «βόμβα» από την Τράμπζονσπορ, δείτε βίντεο
Ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του
Η «βόμβα» του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και... έσκασε στη γειτονική μας Τουρκία, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί και επίσημα από την Τετάρτη (5/8) ποδοσφαιριστή της Τράμπζονσπορ!
Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 σερί χρόνια επιτυχιών, τίτλων και ρεκόρ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο βίντεο.
Στα 34 του χρόνια ο «Φαραώ» υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών ως ελέυθερος, ενώ πολλαπλά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του! Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».
Ενας αριθμός καθόλου τυχαίος καθώς θεωρείται «ιερός» για την πόλη και τον Σύλλογο.
Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ έπειτα από 9 σερί χρόνια επιτυχιών, τίτλων και ρεκόρ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον τουρκικό σύλλογο, που τον καλωσόρισε με ένα όμορφο βίντεο.
Στα 34 του χρόνια ο «Φαραώ» υπέγραψε συμβόλαιο δυο ετών ως ελέυθερος, ενώ πολλαπλά ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως ο ετήσιος μισθός του θα ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και παράλληλα θα λαμβάνει το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του! Όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ επέλεξε να φοράει το νούμερο «61».
Ενας αριθμός καθόλου τυχαίος καθώς θεωρείται «ιερός» για την πόλη και τον Σύλλογο.
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk
𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐌𝐨𝐝𝐞: ON 🔥 pic.twitter.com/mqi1DLa9DH— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
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