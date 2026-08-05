Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Η άγρια δολοφονία της Νταϊάν Σίνταλ που συγκλόνισε τη Βρετανία: Η σεξουαλική επίθεση, η καταδίκη ενός αθώου και η ανατροπή 38 χρόνια μετά
Η άγρια δολοφονία της Νταϊάν Σίνταλ που συγκλόνισε τη Βρετανία: Η σεξουαλική επίθεση, η καταδίκη ενός αθώου και η ανατροπή 38 χρόνια μετά
Ο 68χρονος σήμερα Πίτερ Σάλιβαν δηλώνει πως δεν είναι θυμωμένος και πως το μόνο που θέλει είναι να περάσει τον χρόνο ζωής που του απομένει με την οικογένειά του
Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται από τη στυγερή δολοφονία της 21χρονης Νταϊάν Σίνταλ, μια υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία, βύθισε στον φόβο την τοπική κοινωνία του Μπίρκενχεντ και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες στην ιστορία της χώρας.
Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε παμπ στο Μέρσεϊσαϊντ και αποταμίευε χρήματα για τον επικείμενο γάμο της, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 2ας Αυγούστου 1986, αφού το βαν που οδηγούσε έμεινε από βενζίνη στον δρόμο της επιστροφής.
Μάρτυρες κατέθεσαν ότι την είδαν να περπατά κατά μήκος του δρόμου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναζητώντας βοήθεια. Λίγες ώρες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε σε ένα στενό, σε μια από τις πιο σοκαριστικές σκηνές εγκλήματος που είχαν αντιμετωπίσει οι βρετανικές αρχές.
Κάτοικοι της περιοχής Borough Road είχαν αναφέρει ότι άκουσαν κραυγές και έντονο καβγά εκείνη τη νύχτα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η αστυνομία εντόπισε αρκετά χιλιόμετρα μακριά ορισμένα από τα ρούχα της Νταϊάν καμένα, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του.
Η αγριότητα του εγκλήματος προκάλεσε πανικό στη βορειοδυτική Αγγλία.
Ο άγνωστος τότε δολοφόνος απέκτησε από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης τα προσωνύμια «Ο Αντεροβγάλτης του Μέρσεϊ» και «Το Τέρας του Μπίρκενχεντ», ενώ πολλές γυναίκες φοβούνταν να κυκλοφορήσουν μόνες τους μετά τη δύση του ηλίου.
Λίγο αργότερα, η αναπαράσταση της υπόθεσης στην τηλεοπτική εκπομπή Crimewatch οδήγησε και άλλους μάρτυρες να δώσουν περιγραφές που θεωρήθηκε ότι ταίριαζαν στον Σάλιβαν.
Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε παμπ στο Μέρσεϊσαϊντ και αποταμίευε χρήματα για τον επικείμενο γάμο της, δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 2ας Αυγούστου 1986, αφού το βαν που οδηγούσε έμεινε από βενζίνη στον δρόμο της επιστροφής.
Μάρτυρες κατέθεσαν ότι την είδαν να περπατά κατά μήκος του δρόμου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αναζητώντας βοήθεια. Λίγες ώρες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε σε ένα στενό, σε μια από τις πιο σοκαριστικές σκηνές εγκλήματος που είχαν αντιμετωπίσει οι βρετανικές αρχές.
Η άγρια δολοφονίαΗ 21χρονη είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης πριν δολοφονηθεί με ιδιαίτερη αγριότητα. Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο με αμβλύ αντικείμενο, ενώ είχε δεχθεί και επανειλημμένες μαχαιριές. Αιτία θανάτου ήταν η εγκεφαλική αιμορραγία που προκλήθηκε από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων.
Κάτοικοι της περιοχής Borough Road είχαν αναφέρει ότι άκουσαν κραυγές και έντονο καβγά εκείνη τη νύχτα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η αστυνομία εντόπισε αρκετά χιλιόμετρα μακριά ορισμένα από τα ρούχα της Νταϊάν καμένα, γεγονός που ενίσχυσε την αίσθηση ότι ο δράστης είχε προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του.
Η αγριότητα του εγκλήματος προκάλεσε πανικό στη βορειοδυτική Αγγλία.
Ο άγνωστος τότε δολοφόνος απέκτησε από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης τα προσωνύμια «Ο Αντεροβγάλτης του Μέρσεϊ» και «Το Τέρας του Μπίρκενχεντ», ενώ πολλές γυναίκες φοβούνταν να κυκλοφορήσουν μόνες τους μετά τη δύση του ηλίου.
Η σύλληψη του Πίτερ ΣάλιβανΗ αστυνομική έρευνα ήταν τεράστια. Χιλιάδες άνθρωποι εξετάστηκαν και εκατοντάδες καταθέσεις συλλέχθηκαν. Οι υποψίες στράφηκαν τελικά στον Πίτερ Σάλιβαν, όταν ένα ζευγάρι υποστήριξε ότι είχε δει έναν άνδρα, γνωστό του ως «Pete», να βγαίνει τρέχοντας από θάμνους κοντά στο σημείο όπου είχαν βρεθεί τα καμένα ρούχα.
Λίγο αργότερα, η αναπαράσταση της υπόθεσης στην τηλεοπτική εκπομπή Crimewatch οδήγησε και άλλους μάρτυρες να δώσουν περιγραφές που θεωρήθηκε ότι ταίριαζαν στον Σάλιβαν.
Ο 68χρονος σήμερα άνδρας συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου 1986, καθώς οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι είχε δώσει αντικρουόμενες εξηγήσεις για τις κινήσεις του τη νύχτα της δολοφονίας.
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης υπέγραψε ομολογία, όμως λίγες ημέρες αργότερα την ανακάλεσε, δηλώνοντας ότι είχε εξαναγκαστεί ουσιαστικά να παραδεχθεί ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει και ότι μόλις απέκτησε πρόσβαση σε δικηγόρο είπε την αλήθεια.
Παρά την ανάκληση της ομολογίας και την έλλειψη άμεσων αποδεικτικών στοιχείων, καταδικάστηκε το 1987 για τη δολοφονία της Νταϊάν Σίνταλ.
Η μεγάλη ανατροπή μετά από 38 χρόνιαΟ Πίτερ Σάλιβαν πέρασε συνολικά 38 χρόνια στη φυλακή, μέχρι που οι εξελίξεις στην τεχνολογία του DNA ανέτρεψαν πλήρως την υπόθεση. Το 2021 υποβλήθηκε αίτημα στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Επανεξέτασης Ποινικών Υποθέσεων για επανεξέταση της καταδίκης.
Οι σύγχρονες εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν γενετικό υλικό του δράστη, το οποίο δεν αντιστοιχούσε στον Σάλιβαν.
Με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, το Εφετείο ακύρωσε την καταδίκη του τον Μάιο του 2025, αναγνωρίζοντας ότι είχε καταδικαστεί άδικα, σε μία από τις σοβαρότερες δικαστικές πλάνες στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας.
Μετά την αποφυλάκισή του, ο ίδιος δήλωσε μέσω της δικηγόρου του:
«Αυτό που μου συνέβη ήταν πολύ άδικο. Όμως τίποτα δεν μειώνει το γεγονός ότι όλα ξεκίνησαν από τη φρικτή απώλεια μιας νέας γυναίκας. Δεν είμαι θυμωμένος, ούτε πικραμένος. Θέλω απλώς να επιστρέψω στην οικογένειά μου και να αξιοποιήσω τον χρόνο ζωής που μου απομένει».
Η έρευνα συνεχίζεταιΜετά την ανατροπή της καταδίκης, η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ άνοιξε εκ νέου την υπόθεση το 2023, αξιοποιώντας πλέον τις σύγχρονες δυνατότητες της εγκληματολογικής επιστήμης. Οι ερευνητές θεωρούν ότι το άγνωστο προφίλ DNA αποτελεί το κλειδί για την ταυτοποίηση του πραγματικού δολοφόνου.
Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί και αποκλειστεί 575 άνδρες μέσω αναλύσεων DNA, ενώ ακόμη 32 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Παράλληλα, η οργάνωση Crimestoppers εξακολουθεί να προσφέρει αμοιβή έως και 20.000 λιρών για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του δράστη.
Έκκληση στους πολίτεςΜε αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη δολοφονία, οι επικεφαλής της έρευνας απηύθυναν νέα δημόσια έκκληση για πληροφορίες.
«Σαράντα χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα, όμως ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να κάνει το σωστό. Πιστεύουμε ότι κάποιος γνωρίζει ακόμη ποιος σκότωσε τη Νταϊάν. Αν υπάρχει κάποιος που μέχρι σήμερα σιωπά από φόβο ή από μια λανθασμένη αίσθηση πίστης, τον καλούμε να μιλήσει. Η οικογένεια της Νταϊάν αξίζει επιτέλους την αλήθεια και τη δικαιοσύνη», ανέφερε η επικεφαλής της έρευνας, αστυνόμος Ρέιτσελ Γουίλσον.
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