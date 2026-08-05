Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος προκαλεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Ειδικότερα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Ειδικότερα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
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