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Υπό έλεγχο η φωτιά έξω από την Παλιά Πέλλα
Υπό έλεγχο η φωτιά έξω από την Παλιά Πέλλα
Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο
UPD:
Φωτιά σε αγροτική έκταση και ξηρά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, έξω από την Πέλλα.
Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά είχε εκδηλωθεί μεταξύ Νέας και Παλιάς Πέλλας.
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Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά είχε εκδηλωθεί μεταξύ Νέας και Παλιάς Πέλλας.
UPD:
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