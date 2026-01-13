Ο Αλέξης Γεωργούλης διασκέδασε με τη Βίκυ Σταυροπούλου: Τελικά είσαι το ταίρι της, του έγραψαν
Ο Αλέξης Γεωργούλης διασκέδασε με τη Βίκυ Σταυροπούλου: Τελικά είσαι το ταίρι της, του έγραψαν
Οι δύο ηθοποιοί υποδύθηκαν τη «Στέλλα» και τον «Σωτήρη» στην τηλεοπτική σειρά του 2001 «Είσαι το ταίρι μου»
Με τη Βίκυ Σταυροπούλου συναντήθηκε ο Αλέξης Γεωργούλης, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την νυχτερινή έξοδο που πραγματοποίησαν.
Οι δύο ηθοποιοί, που το 2001 υποδύθηκαν τη «Στέλλα» και τον «Σωτήρη» στην τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» διασκέδασαν μαζί, με τον Αλέξη Γεωργούλη να κοινοποιεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ένα κλιπ από την έξοδό τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Στο βίντεο, οι δύο ηθοποιοί που διατηρούν στενή φιλία, εμφανίζονται χαμογελαστοί, ενώ ακουγόταν το κομμάτι του Πασχάλη Τερζή «Δεν μιλάμε».
Δείτε το βίντεο
Κάτω από την ανάρτηση αρκετοί εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι με τη συνάντηση των δύο ηθοποιών με πολλούς να εκφράζουν τη χαρά τους μέσα από σχόλια που έκαναν. «Σας αγαπάμε τόσο πολύ και τους δύο, σας χαίρομαι, έτσι αγαπημένους να σας βλέπουμε» σημείωσε κάποιος και κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Τελικά είσαι το ταίρι της». Από την ανάρτηση του ηθοποιού δεν έλειψαν και σχόλια με ατάκες της «Στέλλας», όπως «Σωτήρη σε πείραξε» και «Σωτήρη γύρνα πίσω θα φαρμακωθώ».
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Οι δύο ηθοποιοί, που το 2001 υποδύθηκαν τη «Στέλλα» και τον «Σωτήρη» στην τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» διασκέδασαν μαζί, με τον Αλέξη Γεωργούλη να κοινοποιεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ένα κλιπ από την έξοδό τους στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Στο βίντεο, οι δύο ηθοποιοί που διατηρούν στενή φιλία, εμφανίζονται χαμογελαστοί, ενώ ακουγόταν το κομμάτι του Πασχάλη Τερζή «Δεν μιλάμε».
Δείτε το βίντεο
Κάτω από την ανάρτηση αρκετοί εμφανίστηκαν ενθουσιασμένοι με τη συνάντηση των δύο ηθοποιών με πολλούς να εκφράζουν τη χαρά τους μέσα από σχόλια που έκαναν. «Σας αγαπάμε τόσο πολύ και τους δύο, σας χαίρομαι, έτσι αγαπημένους να σας βλέπουμε» σημείωσε κάποιος και κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Τελικά είσαι το ταίρι της». Από την ανάρτηση του ηθοποιού δεν έλειψαν και σχόλια με ατάκες της «Στέλλας», όπως «Σωτήρη σε πείραξε» και «Σωτήρη γύρνα πίσω θα φαρμακωθώ».
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα