Κατερίνα Λιόλιου: Όσα έγιναν στην απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της
Κατερίνα Λιόλιου: Όσα έγιναν στην απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της
Η τραγουδίστρια αφιέρωσε την απονομή στους συντελεστές του άλμπουμ, την ομάδα της Panik και το κοινό
Τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», των singles του και τη νέα μεγάλη τους επιτυχία τους γιόρτασαν η Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Platinum.
Η τραγουδίστρια έκανε ακόμα μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, καθώς «Το Δικό Μου DNA» μετράει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος. Τραγούδια όπως τα «Με ‘Γεια Σου», «Το ‘Βαλε», «Για Την Επόμενη», «Γκρεμίστε», «Το Δικό Μου DNA», «Τα Φιλιά Μου» και «Συγγνώμη Αλλά» έγιναν αμέσως αγαπημένα του κοινού και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα digital charts, στα trends του YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ το άλμπουμ έγινε και viral φαινόμενο, καθώς τα τραγούδια του μετρούν περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok.
Κάνοντας την απονομή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ανέφερε: «Η πρώτη και η πιο μεγάλη αίσθηση του DNA είναι η αγάπη που έχει η Κατερίνα για αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι η Κατερίνα έχει πάρει αυτή την θέση που έχει στην καρδιά του κόσμου επειδή είναι η φωνή τους. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες».
Από τη μεριά της, η Κατερίνα Λιόλιου, αφιέρωσε την απονομή στους συντελεστές του album, την ομάδα της Panik και το κοινό, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό που διδάχτηκα είναι ότι δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς την ομαδική δουλειά και χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου. Οπότε λοιπόν να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Επίσης συνειδητοποίησα ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μεγαλώνει μικραίνοντας τους άλλους αλλά τη δύναμη την κερδίζουμε με τον σεβασμό».
Η τραγουδίστρια έκανε ακόμα μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, καθώς «Το Δικό Μου DNA» μετράει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος. Τραγούδια όπως τα «Με ‘Γεια Σου», «Το ‘Βαλε», «Για Την Επόμενη», «Γκρεμίστε», «Το Δικό Μου DNA», «Τα Φιλιά Μου» και «Συγγνώμη Αλλά» έγιναν αμέσως αγαπημένα του κοινού και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα digital charts, στα trends του YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ το άλμπουμ έγινε και viral φαινόμενο, καθώς τα τραγούδια του μετρούν περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok.
Κάνοντας την απονομή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ανέφερε: «Η πρώτη και η πιο μεγάλη αίσθηση του DNA είναι η αγάπη που έχει η Κατερίνα για αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι η Κατερίνα έχει πάρει αυτή την θέση που έχει στην καρδιά του κόσμου επειδή είναι η φωνή τους. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες».
Από τη μεριά της, η Κατερίνα Λιόλιου, αφιέρωσε την απονομή στους συντελεστές του album, την ομάδα της Panik και το κοινό, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό που διδάχτηκα είναι ότι δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς την ομαδική δουλειά και χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου. Οπότε λοιπόν να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Επίσης συνειδητοποίησα ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μεγαλώνει μικραίνοντας τους άλλους αλλά τη δύναμη την κερδίζουμε με τον σεβασμό».
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε και μία έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε από σκηνής η ανανέωση της συνεργασίας της Panik με την Κατερίνα Λιόλιου.
Στην εκδήλωση, που παρουσίασαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, παραβρέθηκαν καλλιτέχνες, συνθέτες και στιχουργοί, άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο της showbiz, εκπρόσωποι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα, καθώς και η ομάδα της Panik.
Μεταξύ άλλων, στο «Sea Satin Athens Riviera» βρέθηκαν οι Πέτρος Ιακωβίδης, Άντζελα Δημητρίου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Julien Mac Donald, Χριστίνα Πολίτη, Θέμης Γεωργαντάς, Θάνος Πετρέλης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Τσαγκρινού, Αναστάσιος Ράμμος , Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Ελίνα Παπίλα, Άκης Δείξιμος, Marseaux, Τάσος Ξιαρχό, Ιωάννης Αρβανιτίδης, Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες, Μαρία Φραγκάκη, Τρύφωνας Σαμαράς, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Cinderella, Super Kiki, Φαίη Θεοχάρη, Νικηφόρος, Solmeister, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Fipster, Μαρίνα Πατούλη, Ματίνα Ζάρα, Έλενα Κώνστα.
Στην εκδήλωση, που παρουσίασαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, παραβρέθηκαν καλλιτέχνες, συνθέτες και στιχουργοί, άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο της showbiz, εκπρόσωποι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα, καθώς και η ομάδα της Panik.
Μεταξύ άλλων, στο «Sea Satin Athens Riviera» βρέθηκαν οι Πέτρος Ιακωβίδης, Άντζελα Δημητρίου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Julien Mac Donald, Χριστίνα Πολίτη, Θέμης Γεωργαντάς, Θάνος Πετρέλης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Τσαγκρινού, Αναστάσιος Ράμμος , Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Ελίνα Παπίλα, Άκης Δείξιμος, Marseaux, Τάσος Ξιαρχό, Ιωάννης Αρβανιτίδης, Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες, Μαρία Φραγκάκη, Τρύφωνας Σαμαράς, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Cinderella, Super Kiki, Φαίη Θεοχάρη, Νικηφόρος, Solmeister, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Fipster, Μαρίνα Πατούλη, Ματίνα Ζάρα, Έλενα Κώνστα.
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