Κατερίνα Λιόλιου: Όσα έγιναν στην απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της

πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», των singles του και τη νέα μεγάλη τους επιτυχία τους γιόρτασαν η

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε και μία έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε από σκηνής η ανανέωση της συνεργασίας της Panik με την Κατερίνα Λιόλιου.Στην εκδήλωση, που παρουσίασαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος, παραβρέθηκαν καλλιτέχνες, συνθέτες και στιχουργοί, άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο της showbiz, εκπρόσωποι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα, καθώς και η ομάδα της Panik.Μεταξύ άλλων, στο «Sea Satin Athens Riviera» βρέθηκαν οι Πέτρος Ιακωβίδης, Άντζελα Δημητρίου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Julien Mac Donald, Χριστίνα Πολίτη, Θέμης Γεωργαντάς, Θάνος Πετρέλης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Τσαγκρινού, Αναστάσιος Ράμμος , Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Ελίνα Παπίλα, Άκης Δείξιμος, Marseaux, Τάσος Ξιαρχό, Ιωάννης Αρβανιτίδης, Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες, Μαρία Φραγκάκη, Τρύφωνας Σαμαράς, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Cinderella, Super Kiki, Φαίη Θεοχάρη, Νικηφόρος, Solmeister, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Fipster, Μαρίνα Πατούλη, Ματίνα Ζάρα, Έλενα Κώνστα.