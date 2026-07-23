Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65, τον δρόμο που ενώνει ΠΑΘΕ και Εγνατία και φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα
Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65, τον δρόμο που ενώνει ΠΑΘΕ και Εγνατία και φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο των 182 χιλιομέτρων, που μειώνει έως και δύο ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο
Ο Ε65 είναι ο δρόμος που φέρνει πιο κοντά τη μισή Ελλάδα. Είναι και ο δρόμος που, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα μεγάλο έργο υποδομής: ένα σταθερό σημείο αναφοράς κάθε φορά που θέλει να μιλήσει για εκκρεμότητες δεκαετιών που κλείνουν και για έργα που περνούν από τις εξαγγελίες στην καθημερινότητα.
Όχι μια μακέτα, ούτε ένα εργοτάξιο με μακρινό ορίζοντα, αλλά ένας ολοκληρωμένος δρόμος με άμεσο αποτύπωμα στις μετακινήσεις, στην οικονομία και στον τουρισμό. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός επιλέγει να τον αναδεικνύει συστηματικά στις δημόσιες παρεμβάσεις του, όταν η συζήτηση στρέφεται στον απολογισμό της δεύτερης τετραετίας.
Με συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων και προϋπολογισμό περίπου 1,4 δισ. ευρώ, ο Ε65 συνδέει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, δημιουργώντας έναν ενιαίο οδικό άξονα από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έως τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία περιορίζεται πλέον σε περίπου μία ώρα και τριάντα λεπτά, ενώ οι μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας κερδίζουν περισσότερες από δύο ώρες στο ταξίδι προς την Αθήνα.
Η σημερινή τελετή αποκτά έτσι βάρος μεγαλύτερο από μια τυπική κοπή κορδέλας. Για χρόνια ο Ε65 ήταν ένα έργο που προχωρούσε με αργούς ρυθμούς, περνώντας από καθυστερήσεις, χρηματοδοτικές δυσκολίες και αλλεπάλληλες αλλαγές σχεδιασμού. Η ολοκλήρωσή του επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να τον παρουσιάζει ως παράδειγμα ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες υποδομές μπορούν να ολοκληρωθούν.
Ο Ε65, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εικόνας. Όχι μόνο επειδή αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας, αλλά επειδή είναι το έργο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλείται σταθερά όταν θέλει να μιλήσει για αποτελέσματα και όχι για εξαγγελίες.
Αυτό είναι και το πολιτικό μήνυμα των σημερινών εγκαινίων: η κυβέρνηση θέλει να μπει στην τελική ευθεία της θητείας της με έργα παραδομένα και μετρήσιμα. Και ο Ε65 είναι ίσως το πιο καθαρό παράδειγμα.
Η βιτρίνα του «το είπαμε – το κάναμε»Σήμερα ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει τον ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο, παραδίδοντας έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και προσφέρει στην κυβέρνηση ένα από τα πιο ισχυρά, χειροπιαστά επιχειρήματα του απολογισμού της. Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ε65 αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του κυβερνητικού έργου.
Όχι μια μακέτα, ούτε ένα εργοτάξιο με μακρινό ορίζοντα, αλλά ένας ολοκληρωμένος δρόμος με άμεσο αποτύπωμα στις μετακινήσεις, στην οικονομία και στον τουρισμό. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός επιλέγει να τον αναδεικνύει συστηματικά στις δημόσιες παρεμβάσεις του, όταν η συζήτηση στρέφεται στον απολογισμό της δεύτερης τετραετίας.
Με συνολικό μήκος 182,1 χιλιομέτρων και προϋπολογισμό περίπου 1,4 δισ. ευρώ, ο Ε65 συνδέει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, δημιουργώντας έναν ενιαίο οδικό άξονα από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έως τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία περιορίζεται πλέον σε περίπου μία ώρα και τριάντα λεπτά, ενώ οι μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας κερδίζουν περισσότερες από δύο ώρες στο ταξίδι προς την Αθήνα.
Η «γέφυρα»Το όφελος, όμως, δεν μετριέται μόνο στο ρολόι. Ο νέος άξονας φέρνει πιο κοντά στην Αθήνα τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, βελτιώνει την πρόσβαση στα Μετέωρα, στη Λίμνη Πλαστήρα, στα Άγραφα, στο Μέτσοβο και στο Καρπενήσι, ενώ ενισχύει και τη σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με τον Βόλο και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
Η σημερινή τελετή αποκτά έτσι βάρος μεγαλύτερο από μια τυπική κοπή κορδέλας. Για χρόνια ο Ε65 ήταν ένα έργο που προχωρούσε με αργούς ρυθμούς, περνώντας από καθυστερήσεις, χρηματοδοτικές δυσκολίες και αλλεπάλληλες αλλαγές σχεδιασμού. Η ολοκλήρωσή του επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να τον παρουσιάζει ως παράδειγμα ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες υποδομές μπορούν να ολοκληρωθούν.
Τα άλλα έργαΤα εγκαίνια εντάσσονται σε έναν Ιούλιο με έντονο αποτύπωμα στις υποδομές. Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, η πρόοδος του Flyover, τα νέα σχολικά συγκροτήματα στη Θεσσαλονίκη και τα πρώτα παραδοτέα τμήματα του ΒΟΑΚ συνθέτουν το ίδιο κυβερνητικό αφήγημα.
Ο Ε65, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εικόνας. Όχι μόνο επειδή αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας, αλλά επειδή είναι το έργο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλείται σταθερά όταν θέλει να μιλήσει για αποτελέσματα και όχι για εξαγγελίες.
Αυτό είναι και το πολιτικό μήνυμα των σημερινών εγκαινίων: η κυβέρνηση θέλει να μπει στην τελική ευθεία της θητείας της με έργα παραδομένα και μετρήσιμα. Και ο Ε65 είναι ίσως το πιο καθαρό παράδειγμα.
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