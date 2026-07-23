Πιερρακάκης για μη κρατικά πανεπιστήμια: Το ζήτημα έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο, η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση
Πιερρακάκης για μη κρατικά πανεπιστήμια: Το ζήτημα έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο, η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση
«Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η καθυστερημένη προσαρμογή της αντιπολίτευσης σε μια εξέλιξη που στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται αυτονόητη», σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός
Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία τους που έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο.
«Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί», αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης που το 2023 είχε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείο Παιδείας.
Και συμπληρώνει: «Χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι».
Με τον ν. 5094/2024 ανοίξαμε τον δρόμο για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε το πλαίσιο συνταγματικό. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 ολοκληρώνει αυτή τη διαδρομή, δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης και ελληνικών μη κρατικών πανεπιστημίων.
Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Και αυτό την οδηγεί σε αντιφάσεις που δύσκολα μπορούν να εξηγηθούν. Το ένα κόμμα ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά απορρίπτει τον νόμο που άνοιξε τον δρόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το άλλο αποδέχεται πλέον τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αρνείται την αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα επιτρέψει την ίδρυσή τους και από ελληνικούς φορείς.
Η πραγματικότητα έχει ήδη αποφασίσει. Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η καθυστερημένη προσαρμογή της αντιπολίτευσης σε μια εξέλιξη που στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται αυτονόητη εδώ και δεκαετίες. Όσο εκείνη αναμετριέται με το παρελθόν της, η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάζει το μέλλον της.
Χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι».
«Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί», αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης που το 2023 είχε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείο Παιδείας.
Και συμπληρώνει: «Χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:«Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση.
Με τον ν. 5094/2024 ανοίξαμε τον δρόμο για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε το πλαίσιο συνταγματικό. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 ολοκληρώνει αυτή τη διαδρομή, δίνοντας τη δυνατότητα ίδρυσης και ελληνικών μη κρατικών πανεπιστημίων.
Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Και αυτό την οδηγεί σε αντιφάσεις που δύσκολα μπορούν να εξηγηθούν. Το ένα κόμμα ζητά την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά απορρίπτει τον νόμο που άνοιξε τον δρόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το άλλο αποδέχεται πλέον τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αρνείται την αναθεώρηση του άρθρου 16 που θα επιτρέψει την ίδρυσή τους και από ελληνικούς φορείς.
Η πραγματικότητα έχει ήδη αποφασίσει. Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα είναι η καθυστερημένη προσαρμογή της αντιπολίτευσης σε μια εξέλιξη που στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται αυτονόητη εδώ και δεκαετίες. Όσο εκείνη αναμετριέται με το παρελθόν της, η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάζει το μέλλον της.
Χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες. Τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι».
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