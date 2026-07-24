24 Ιουλίου 1974: Η ιστορική μετάβαση που άλλαξε την Ελλάδα

Πενήντα δύο χρόνια σήμερα, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και το protothema.gr προδημοσιεύει απόσπασμα από τον νέο συλλογικό τόμο «Η Μετάβαση στη Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία», που κυκλοφορεί από το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»