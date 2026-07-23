Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο
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Λούις Φόνσι Ρήνεια Μύκονος

Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής γνωστός και μέσα από την επιτυχία του «Despacito» δημοσίευσε εικόνες από την απόδρασή του στη χώρα

Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο
Ιωάννα Μαρίνου
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Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο Λούις Φόνσιγνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού «Despacito», επιλέγοντας τη Ρήνεια και τη Μύκονο για την απόδρασή του.

Ο Πορτορικανός τραγουδιστής δημοσιεύει στα social media εικόνες και βίντεο από την καθημερινότητά του στα ελληνικά νησιά. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανάρτησε στιγμιότυπά του από τη θάλασσα και ενώ βρισκόταν πάνω σε σκάφος, ενώ επισκεπτόταν τη Ρήνεια, που βρίσκεται πολύ κοντά στο νησί των ανέμων.

Σε ένα από αυτά εμφανίστηκε με τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ. «Ψάχνοντας το γαλάζιο της Καραϊβικής οπουδήποτε στον κόσμο» έγραψε ο Φόνσι στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή του


Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο
Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο
Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο
Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο
Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο

Το βράδυ της Τετάρτης, ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα βίντεο από βραδινή έξοδό του στη Μύκονο, όπου εμφανίζεται να συμμετέχει στο σπάσιμο των πιάτων, που γίνεται σε ορισμένα νυχτερινά μαγαζιά.


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Πριν από λίγες ημέρες, ο Λούις Φόνσι είχε κάνει γνωστό ότι κάνει διακοπές στην Ελλάδα, καθώς είχε κοινοποιήσει μία εικόνα του από τη θάλασσα, προσθέτοντας στο Instagram story του την ελληνική σημαία. 

Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά για τον τραγουδιστή που επιλέγει τη χώρα και ειδικότερα τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια είχε βρεθεί στη Μύκονο με τη σύζυγό του.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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