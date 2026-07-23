Οι διακοπές του Λούις Φόνσι στην Ελλάδα: Η φωτογραφία πάνω σε σκάφος στη Ρήνεια και το σπάσιμο πιάτων στη Μύκονο

γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού «Despacito», επιλέγοντας τη Ρήνεια και τη Μύκονο για την απόδρασή του.





Πορτορικανός τραγουδιστής δημοσιεύει στα social media εικόνες και βίντεο από την καθημερινότητά του στα ελληνικά νησιά. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανάρτησε στιγμιότυπά του από τη θάλασσα και ενώ βρισκόταν πάνω σε σκάφος, ενώ επισκεπτόταν τη Ρήνεια, που βρίσκεται πολύ κοντά στο νησί των ανέμων.



Σε ένα από αυτά εμφανίστηκε με τη σύζυγό του, Άγκεντα Λόπεθ. «Ψάχνοντας το γαλάζιο της Καραϊβικής οπουδήποτε στον κόσμο» έγραψε ο Φόνσι στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram.

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