Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η Μάγκι Τζίλενχαλ και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ θα τιμηθούν στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι
Η Μάγκι Τζίλενχαλ και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ θα τιμηθούν στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι
Το έργο τους έχει την ικανότητα να συνδέει τον Νέο Κόσμο με την Ευρώπη, είπε για τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι πρόκειται να τιμήσει στην 60ή διοργάνωσή του, η οποία θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου, τη Μάγκι Τζίλενχαλ και τον Τζέσι 'Αιζενμπεργκ.
Με αφορμή τη βράβευσή τους, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Κάρελ Οχ, δήλωσε: «Η Μάγκι Τζίλενχαλ και ο Τζέσι 'Αιζενμπεργκ διακρίνονται από μια συγκεκριμένη ''διατλαντική'' ευαισθησία. Το έργο τους έχει την ικανότητα να συνδέει τον Νέο Κόσμο με την Ευρώπη, αντλώντας παράλληλα στοιχεία από τα πιο ουσιώδη συστατικά και των δύο παραδόσεων. Το χιούμορ των διανοούμενων της Νέας Υόρκης συνδυάζεται στο πρόσωπό τους με σοφία, ταλέντο και μια πρωτότυπη οπτική για τον κόσμο».
Στην τελετή έναρξης, το Βραβείο του Προέδρου θα απονεμηθεί στην Τζίλενχαλ, η οποία έχει ήδη στο ενεργητικό της μια Χρυσή Σφαίρα και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα θα παρουσιάσει τη ταινία της «The Bride!» την οποία υπογράφει ως σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός. Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Τζέσι Μπάκλεϊ, Κρίστιαν Μπέιλ, Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ και Τζέικ Τζίλενχαλ.
Αντίστοιχα, το ίδιο βραβείο θα λάβει και ο επίσης δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Τζέσι 'Αιζενμπεργκ. Προς τιμήν του, το φεστιβάλ θα προβάλει την ταινία «The Double» σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Αγιοάντε, όπου ο 'Αιζενμπεργκ κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με το Variety.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του φεστιβάλ, Kryštof Mucha, πρόσθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καλωσορίζουμε στο Φεστιβάλ δύο δημιουργικούς ανθρώπους, των οποίων το έργο ως ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες τάσεις του κινηματογράφου, και των οποίων οι ταινίες προσφέρουν μια έντονη εμπειρία στο κοινό».
Φωτογραφία: Shutterstock
Με αφορμή τη βράβευσή τους, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Κάρελ Οχ, δήλωσε: «Η Μάγκι Τζίλενχαλ και ο Τζέσι 'Αιζενμπεργκ διακρίνονται από μια συγκεκριμένη ''διατλαντική'' ευαισθησία. Το έργο τους έχει την ικανότητα να συνδέει τον Νέο Κόσμο με την Ευρώπη, αντλώντας παράλληλα στοιχεία από τα πιο ουσιώδη συστατικά και των δύο παραδόσεων. Το χιούμορ των διανοούμενων της Νέας Υόρκης συνδυάζεται στο πρόσωπό τους με σοφία, ταλέντο και μια πρωτότυπη οπτική για τον κόσμο».
Στην τελετή έναρξης, το Βραβείο του Προέδρου θα απονεμηθεί στην Τζίλενχαλ, η οποία έχει ήδη στο ενεργητικό της μια Χρυσή Σφαίρα και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα θα παρουσιάσει τη ταινία της «The Bride!» την οποία υπογράφει ως σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός. Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τους Τζέσι Μπάκλεϊ, Κρίστιαν Μπέιλ, Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ και Τζέικ Τζίλενχαλ.
Maggie Gyllenhaal and Jesse Eisenberg will receive Karlovy Vary’s honorary President’s Award during this year’s festival, which runs from July 3 to July 11.— Deadline (@DEADLINE) June 8, 2026
Gyllenhaal will be handed the award at the festival’s opening ceremony. She will also screen 'The Bride!' as part of the… pic.twitter.com/QOw27wk8DA
Ο εκτελεστικός διευθυντής του φεστιβάλ, Kryštof Mucha, πρόσθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καλωσορίζουμε στο Φεστιβάλ δύο δημιουργικούς ανθρώπους, των οποίων το έργο ως ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες τάσεις του κινηματογράφου, και των οποίων οι ταινίες προσφέρουν μια έντονη εμπειρία στο κοινό».
Φωτογραφία: Shutterstock
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