Η Μάγκι Τζίλενχαλ και ο Τζέσι Άιζενμπεργκ θα τιμηθούν στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι

Το έργο τους έχει την ικανότητα να συνδέει τον Νέο Κόσμο με την Ευρώπη, είπε για τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ