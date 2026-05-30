Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν ξανά μαζί σε σειρά ντοκιμαντέρ για τη δική τους ομάδα ιστιοπλοΐας
Οι δύο ηθοποιοί και φίλοι είναι συνιδιοκτήτες της αυστραλιανής ομάδας Bonds Flying Roos
Σειρά ντοκιμαντέρ για τη δραστηριότητά του Χιου Τζάκμαν και του Ράιαν Ρέινολντς ως συνιδιοκτήτες των Bonds Flying Roos, μιας αυστραλιανής ομάδας ιστιοπλοΐας βρίσκεται στα σκαριά.
Το Disney+ έδωσε το πράσινο φως και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Οι ταχύτεροι ιστιοπλόοι της Αυστραλίας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να αντιμετωπίσουν κορυφαίους αντιπάλους, ενώ εισάγουν τους παγκοσμίου φήμης ιδιοκτήτες Χιου Τζάκμαν και Ράιαν Ρέινολντς στον κόσμο του SailGP. Στο νερό, η ομάδα καθοδηγείται από τον οδηγό και CEO Τομ Σλίνγκσμπι: χρυσό Ολυμπιονίκη, νικητή του America’s Cup, τρεις φορές πρωταθλητή SailGP και έναν από τους πιο διακεκριμένους ιστιοπλόους στην ιστορία».
«Αυτή είναι η πρώτη μας συνεργασία μετά το “Deadpool & Wolverine” και για ακόμη μία φορά περιμένουμε δράση, κωμωδία, συναίσθημα, αλλά με πολύ περισσότερο νερό», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι Ρέινολντς και Τζάκμαν. «Και, πρώτα ο Θεός, πειρατές. Ελπίζουμε να υπάρχουν πειρατές στο SailGP».
Το πρωτάθλημα Rolex SailGP περιλαμβάνει εθνικές ομάδες που αγωνίζονται με πανομοιότυπα, υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ταχύτητας καταμαράν foilining, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 60 μίλια την ώρα και διεκδικώντας έπαθλο ύψους 12,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η σειρά των Ρέινολντς και Τζάκμαν προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο ντοκιμαντέρ του Disney που παρακολουθούν διασημότητες και τις αθλητικές ομάδες που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ryan Reynolds and Hugh Jackman Reunite in Disney+ Docuseries About an Australian Sailing Team They Co-Own https://t.co/3YyaFLDvn8— Variety (@Variety) May 29, 2026
