Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν ξανά μαζί σε σειρά ντοκιμαντέρ για τη δική τους ομάδα ιστιοπλοΐας
GALA
Χιου Τζάκμαν Ράιαν Ρέινολντς Ντοκιμαντέρ

Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν ξανά μαζί σε σειρά ντοκιμαντέρ για τη δική τους ομάδα ιστιοπλοΐας

Οι δύο ηθοποιοί και φίλοι είναι συνιδιοκτήτες της αυστραλιανής ομάδας Bonds Flying Roos

Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν ξανά μαζί σε σειρά ντοκιμαντέρ για τη δική τους ομάδα ιστιοπλοΐας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σειρά ντοκιμαντέρ για τη δραστηριότητά του Χιου Τζάκμαν και του Ράιαν Ρέινολντς ως συνιδιοκτήτες των Bonds Flying Roos, μιας αυστραλιανής ομάδας ιστιοπλοΐας βρίσκεται στα σκαριά.

Το Disney+ έδωσε το πράσινο φως και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Οι ταχύτεροι ιστιοπλόοι της Αυστραλίας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να αντιμετωπίσουν κορυφαίους αντιπάλους, ενώ εισάγουν τους παγκοσμίου φήμης ιδιοκτήτες Χιου Τζάκμαν και Ράιαν Ρέινολντς στον κόσμο του SailGP. Στο νερό, η ομάδα καθοδηγείται από τον οδηγό και CEO Τομ Σλίνγκσμπι: χρυσό Ολυμπιονίκη, νικητή του America’s Cup, τρεις φορές πρωταθλητή SailGP και έναν από τους πιο διακεκριμένους ιστιοπλόους στην ιστορία».

«Αυτή είναι η πρώτη μας συνεργασία μετά το “Deadpool & Wolverine” και για ακόμη μία φορά περιμένουμε δράση, κωμωδία, συναίσθημα, αλλά με πολύ περισσότερο νερό», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι Ρέινολντς και Τζάκμαν. «Και, πρώτα ο Θεός, πειρατές. Ελπίζουμε να υπάρχουν πειρατές στο SailGP».

Το πρωτάθλημα Rolex SailGP περιλαμβάνει εθνικές ομάδες που αγωνίζονται με πανομοιότυπα, υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης ταχύτητας καταμαράν foilining, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 60 μίλια την ώρα και διεκδικώντας έπαθλο ύψους 12,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η σειρά των Ρέινολντς και Τζάκμαν προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο ντοκιμαντέρ του Disney που παρακολουθούν διασημότητες και τις αθλητικές ομάδες που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Φωτογραφία: Shutterstock
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης