Άγρια λεκτική επίθεση στην Έλεν Μίρεν σε δρόμο του Λονδίνου: «Είσαι μια διαβολική σιωνίστρια σκύλα», δείτε βίντεο
Το περιστατικό συνδέεται με την ανοιχτή στήριξη της ηθοποιού στο Ισραήλ

Θύμα άγριας λεκτικής επίθεσης σε δρόμο του Λονδίνου έπεσε η Έλεν Μίρεν. Η 80χρονη ηθοποιός περπατούσε με τον σύζυγό της, Τέιλορ Χάκφορντ, όταν την πλησίασε ένας άγνωστος άντρας.

Η ίδια του απευθύνθηκε με χαμόγελο και τον ρώτησε, αν είναι καλά, νομίζοντας αρχικά ότι πρόκειται για θαυμαστή. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε, όταν εκείνος άρχισε να ουρλιάζει, αποκαλώντας τη «διαβολική σιωνίστρια σκύλα».

«Είσαι μία διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Και εσύ (κύριε Χάκφορντ) επίσης, άντε γ@@@», ακούγεται να λέει ο άντρας σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ο σύζυγος της ηθοποιού παρενέβη, ζητώντας από τον άνδρα να απομακρυνθεί.

Η επίθεση συνδέεται με την ανοιχτή στήριξη της Έλεν Μίρεν στο Ισραήλ. «Πιστεύω στο Ισραήλ, στην ύπαρξη του Ισραήλ, και πιστεύω ότι το Ισραήλ πρέπει να προχωρήσει», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της. Τον περασμένο μήνα μάλιστα υπέγραψε μαζί με άλλους καλλιτέχνες, όπως η Μίλα Κούνις, η Σάρον Όσμπορν και η 'Ειμι Σούμερ, υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

