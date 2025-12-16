Η 80χρονη Έλεν Μίρεν μίλησε για την απόφασή της να μη βάφει τα μαλλιά της: Δεν είναι θέμα γενναιότητας
Η 80χρονη Έλεν Μίρεν μίλησε για την απόφασή της να μη βάφει τα μαλλιά της: Δεν είναι θέμα γενναιότητας
Απλώς δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτό, ξεκαθάρισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
Ούτε το δελεαστικό ποσό που της πρόσφερε γνωστή εταιρεία για να προωθήσει βαφή μαλλιών δεν έπεισε την Έλεν Μίρεν να απαρνηθεί το λευκό χρώμα των μαλλιών της.
Η 80χρονη ηθοποιός ξεκαθάρισε πως η απόφασή της δεν είναι δείγμα γενναιότητας. Απλά δεν θέλει, όπως είπε, να μπει στον κόπο να βάφει τα μαλλιά της από τη στιγμή που άσπρισαν.
«Δεν βάφω καθόλου τα μαλλιά μου, γιατί δεν μπαίνω στον κόπο. Δεν είναι θέμα γενναιότητας ή κάτι τέτοιο. Απλώς δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτό», ανέφερε σε δηλώσεις της που αναπαρήγαγε η Daily Mail. «Πάντα είχα ξανθά μαλλιά και έτσι και αλλιώς στον ήλιο τα μαλλιά μου έπαιρναν αυτή την απόχρωση. Έγιναν κάπως άσπρα. Οπότε απλώς, σιγά-σιγά, έγιναν όλο και πιο λευκά», πρόσθεσε.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα στερεότυπα που υπάρχουν σχετικά με την εικόνα που πρέπει να παρουσιάζουν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Συγκεκριμένα, το 2023, είχε τοποθετηθεί σχετικά με την άποψη που θέλει τις γυναίκες μετά από μια ηλικία να μην αφήνουν τα μαλλιά τους να μακρύνουν, όταν είχε εμφανιστεί με μακριά κόμη.
Η ηθοποιός είχε δείξει το νέο της look, ενώ προωθούσε την εμφάνισή της στην ταινία «Shazam! Fury of the Gods». Αργότερα εξήγησε ότι άφησε τα μαλλιά της να μακρύνουν στη διάρκεια της καραντίνας και αποφάσισε να μην «μπαίνει στον κόπο» να τα κόψει, ενώ είχε τονίσει πως σκόπευε να τα κρατήσει έτσι προς το παρόν.
Συγκριμένα, στην εκπομπή «Lorraine», η Μίρεν είχε πει: «Δεν “υποτίθεται” ότι πρέπει να έχεις μακριά μαλλιά μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία. Αλλά στη διάρκεια του Covid άρχισα να αφήνω τα μαλλιά μου να μακρύνουν και δεν είχα πραγματικά μακριά μαλλιά από τότε που ήμουν 20 κάτι. Και απλώς μεγάλωναν και μεγάλωναν και μεγάλωναν, και δεν μπαίνω στον κόπο να τα κόψω, βασικά. Σκέφτηκα: ξέρεις κάτι; είναι αρκετά κουλ, νομίζω θα το κρατήσω για λίγο».
Φωτογραφία: Shutterstock
Dame Helen Mirren, 80, says she 'can't be bothered' to dye her hair and jokes 'it's not being brave or anything' https://t.co/lXJueoryt5— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
