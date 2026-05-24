Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο με δυο δάχτυλα: «Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα», βίντεο
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Facebook, από κέντρο στα Καλάβρυτα όπου βρέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο και χειροκροτείται ακόμα και από μέλη της ορχήστρας που τον παρακολουθούσαν
Ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν και πλέον χρόνο μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα, που του κόστισε 2 δάχτυλα, έπαιξε κλαρίνο μπροστά σε φίλους και έστειλε μήνυμα δύναμης και αντοχής.
«Γύρισα εκεί που μιλά η καρδιά… Οι πληγές σωπαίνουν… Η μουσική όμως οχι!» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος και συνέχισε:
«Κάποιες επιστροφές γράφονται με δάκρυα και παίζονται με ψυχή».
