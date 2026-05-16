Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ προσπαθούν να βρουν πώς να συνυπάρξουν ως γονείς μετά τον χωρισμό τους
Θα ήθελαν να είναι φίλοι, ανέφερε πηγή για το πρώην ζευγάρι που χώρισε πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης του
Μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό ότι ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ χώρισαν, νέες λεπτομέρειες ήρθαν στη δημοσιότητα.
Πηγή δήλωσε στο People ότι ο κωμικός και το μοντέλο, που απέκτησαν την κόρη τους, Σκότι, τον Δεκέμβριο, θα «ήθελαν να είναι φίλοι και να κάνουν πράγματα μαζί, αλλά είναι δύσκολο να σκεφτούν ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή».
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, πίσω από τις κάμερες «δεν τα πήγαιναν καλά» μετά τη γέννηση της κόρης τους. «Ήδη αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες όσο η Έλσι ήταν έγκυος. Τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα μεταξύ τους και δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλο πολύ καλά».
Ο 32χρονος Ντέιβιντσον και η 30χρονη Χιούιτ φέρεται να «προσπαθούν να βρουν» πώς θα μπορέσουν να «συνυπάρξουν ως γονείς» για τη βρέφος κόρη τους, μετά το τέλος της σχέσης τους.
«Δεν εμποδίζει τον Πιτ να βλέπει το μωρό, αλλά τα πράγματα δεν κυλούν ομαλά», ανέφερε η πηγή για τη νέα δυναμική που διαμορφώνεται μετά τον χωρισμό. Το ίδιο άτομο χαρακτήρισε τον ηθοποιό «ευαίσθητο», λέγοντας ότι πράγματι «θέλει να είναι με τη γυναίκα με την οποία έχει αποκτήσει παιδί». «Δεν είναι εντελώς εκτός συζήτησης», εξήγησε, σημειώνοντας ότι ο «χωρισμός ήταν κοινή απόφαση».
Την Πέμπτη 14 Μαΐου, η Sun ανέφερε ότι το φορτωμένο πρόγραμμα του Ντέιβιντσον έπαιξε ρόλο στον χωρισμό. «Ο Πιτ ταξίδευε πάρα πολύ για δουλειά, αλλά η Έλσι ήθελε περισσότερη στήριξη από εκείνον στο σπίτι μετά τη γέννηση της κόρης τους», δήλωσε πηγή στο μέσο. «Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον, γιατί, προφανώς, πρέπει να δουλεύει για να βγάζει χρήματα», εξήγησε.
Άλλη πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι ο χωρισμός έγινε πρόσφατα και ότι πλέον «εστιάζουν 100% στη Σκότι». Ο χωρισμός δεν φαίνεται να ήρθε εντελώς ξαφνικά, καθώς πηγή είχε δηλώσει στο Page Six νωρίτερα τον Μάιο ότι το ζευγάρι «αντιμετώπιζε δυσκολίες στη σχέση του» και ότι ήταν «αβέβαιο» πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα μεταξύ τους.
Η Χιούιτ και ο Ντέιβιντσον είχαν δημοσιοποιήσει τον έρωτά τους με διακοπές γεμάτες τρυφερές στιγμές στο Παλμ Μπιτς τον Μάρτιο του 2025, ενώ το μοντέλο αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της με ανάρτηση στο Instagram τον Ιούλιο του 2025.
Inside Pete Davidson and Elsie Hewitt’s fiery split: ‘Difficult for them to be friends’ https://t.co/oaRVJPGiEB pic.twitter.com/L4lNkz7Ub6— Page Six (@PageSix) May 16, 2026
