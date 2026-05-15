Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: Μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, έχουμε κάνει μεγάλες τρέλες μαζί
Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: Μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, έχουμε κάνει μεγάλες τρέλες μαζί

Ο συνθέτης μίλησε με συγκίνηση για τον σόουμαν που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο, σε ηλικία 87 ετών

Τα γέλια του με τον Γιώργο Μαρίνο αντηχούν ακόμα στο μυαλό του Σταμάτη Κραουνάκη, με τον συνθέτη να δηλώνει πως μαζί με τον σόουμαν που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο έχει κάνει μεγάλες τρέλες.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Παρασκευή 15 Μαΐου και αναφέρθηκε στην απώλεια του τραγουδιστή με τον οποίο ήταν κολλητοί φίλοι. Όπως ανέφερε, έχουν περάσει πολλά μαζί και έχουν κάνει επικίνδυνα πράγματα που δεν λέγονται στην κάμερα.

Ο συνθέτης δήλωσε με συγκίνηση: «Με τον Γιώργο Μαρίνο ήμασταν πάρα πολλοί κολλητοί. Δηλαδή μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας. Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες τρέλες με τον Γιώργο. Δηλαδή επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα, που δεν λέγονται μερικά. Τρέλα, πολύ γέλιο, εκτός από τον χρόνο που δουλεύαμε παρέα».

Παράλληλα, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξήγησε πως το τελευταίο διάστημα της ζωής του έχει χάσει πολλά αγάπημένα του πρόσωπα, γεγονός που τον έκανε να μην σπαταλάει τον χρόνο του σε ανούσια πράγματα και καταστάσεις: «Επειδή είχα καρέ του άσσου, από τον Νοέμβριο και μετά μου έφυγαν πολλοί άνθρωποι, ένα είναι ότι μαθαίνεις τις απώλειες και το δεύτερο, που εγώ είπα στον εαυτό μου, ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία», είπε. 
