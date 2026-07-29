Τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα ταξίδεψε ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη, δείτε χάρτες
Τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα ταξίδεψε ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη, δείτε χάρτες
Στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι - Στα βόρεια του μετώπου, στον Φουρφουρά, η μέγιστη ριπή ανέμου έφτασε τα 111 χιλιόμετρα και ανατολικά της φωτιάς τα 98 χιλιόμετρα
Απόσταση 100 χιλιομέτρων έχει διανύσει ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Meteo). Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, όπου η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα την ώρα.
Στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αποτυπώνεται πως ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη ακολούθησε πορεία προς τα νότια, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.
Ταυτόχρονα, μέχρι τις 17:30 καταγράφηκαν στην Κρήτη ριπές ανέμων που έφτασαν τα 111 χιλιόμετρα. Από τον χάρτη του Meteo προκύπτει πως στα βόρεια του μετώπου, στον Φουρφουρά, η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα και ανατολικά της φωτιάς τα 98 χιλιόμετρα.
Την ίδια χρονική στιγμή, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Τουρκία. Ο καπνός από τις πυρκαγιές αυτές μεταφέρθηκε προς το Αιγαίο, φτάνοντας σε νησιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο.
Φωτογραφία εξωφύλλου: neakriti.gr
Στη δορυφορική εικόνα που καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αποτυπώνεται πως ο καπνός από τη φωτιά στην Κρήτη ακολούθησε πορεία προς τα νότια, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.
Ταυτόχρονα, μέχρι τις 17:30 καταγράφηκαν στην Κρήτη ριπές ανέμων που έφτασαν τα 111 χιλιόμετρα. Από τον χάρτη του Meteo προκύπτει πως στα βόρεια του μετώπου, στον Φουρφουρά, η μέγιστη ριπή έφτασε τα 111 χιλιόμετρα και ανατολικά της φωτιάς τα 98 χιλιόμετρα.
Την ίδια χρονική στιγμή, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Τουρκία. Ο καπνός από τις πυρκαγιές αυτές μεταφέρθηκε προς το Αιγαίο, φτάνοντας σε νησιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Λέσβο, στη Χίο, στη Ρόδο και στο Καστελόριζο.
Καπνός από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Φωτογραφία εξωφύλλου: neakriti.gr
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