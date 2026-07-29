Ταλαιπωρία για τους οδηγούς με ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 10 χλμ/ώρα στον κόμβο της Χρυσοβίτσας στην Εγνατία Οδό, σε μια λωρίδα η κυκλοφορία, βίντεο