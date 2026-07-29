Ταλαιπωρία για τους οδηγούς με ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 10 χλμ/ώρα στον κόμβο της Χρυσοβίτσας στην Εγνατία Οδό, σε μια λωρίδα η κυκλοφορία, βίντεο

Με ταχύτητες που δεν ξεπερνούσαν ακόμη και τα 10 χιλιόμετρα την ώρα κινούνταν τα οχήματα στην Εγνατία Οδό, με το μποτιλιάρισμα να ξεκινά από τον κόμβο της Χρυσοβίτσας και να εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση.
Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, οδηγός που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε σε βίντεο την ουρά των οχημάτων και την ταλαιπωρία όσων κινούνταν προς τα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, αιτία της μεγάλης καθυστέρησης ήταν ένα βαρύ όχημα, το οποίο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο συγκεκριμένο τμήμα η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα προσπέρασης ή χώρος στον οποίο θα μπορούσε να κινηθεί το φορτηγό για να διευκολύνει τα οχήματα που ακολουθούσαν.
Δείτε βίντεο
Έτσι, ένα και μόνο βαρύ όχημα ήταν αρκετό για να δημιουργήσει ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που προκαλεί η μονοδρόμηση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό.
Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ταλαιπωρία για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι διανύουν καθημερινά τη συγκεκριμένη διαδρομή. Οι καθυστερήσεις δεν επιβαρύνουν μόνο τον χρόνο του ταξιδιού τους, αλλά επηρεάζουν το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας, τις παραδόσεις και τις μετακινήσεις τους.
Η αγανάκτηση των οδηγών είναι έντονη, καθώς η κίνηση με 10 χιλιόμετρα την ώρα σε έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας μετατρέπει μία συνηθισμένη διαδρομή σε πολύωρη δοκιμασία.