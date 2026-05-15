Βίντεο: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στη Eurovision στηρίζει Ακύλα, ο γιος της τραγουδάει Ferto
Η Ατβάρα και ο μικρός γιος της τραγουδούν το «Ferto» εκφράζοντας τη στήριξή τους στην ελληνική αποστολή

Ιωάννα Μαρίνου
Τον Ακύλα και το «Ferto» στηρίζει ο γιος της Λετονής εκπροσώπου στη Eurovision, με βίντεο να τον δείχνει να τραγουδά μέσα στο αυτοκίνητο το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό της Eurovision, ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον γιο της Ατβάρα έχει γίνει viral στα social media, με τους δύο να τραγουδούν το «Ferto» του Ακύλα, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί στη σκηνή της Βιέννης, στον τελικό του Σαββάτου, παρά το γεγονός ότι η Λετονία δεν προκρίθηκε.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στο ίντερνετ και κάνει τον γύρο των social media, ο γιος της τραγουδίστριας εμφανίζεται στο αυτοκίνητο μαζί της να τραγουδά στίχους από το κομμάτι.

Δείτε το βίντεο

Παρότι η Λετονία δεν συγκαταλέγεται στις 25 χώρες που θα διεκδικήσουν τη νίκη στον φετινό τελικό της Eurovision, η Ατβάρα, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα της με το τραγούδι «Ēnā», φαίνεται πως παραμένει συνδεδεμένη με τον φετινό διαγωνισμό, όπως και ο γιος της, που όπως όλα δείχνουν έχει ήδη επιλέξει τον δικό του αγαπημένο καλλιτέχνη.

Δείτε εδώ την εμφάνιση της Λετονίας

Atvara - Ēnā (LIVE) | Latvia 🇱🇻 | Second Semi-Final | Eurovision 2026

