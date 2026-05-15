Ο κωφός διερμηνέας της Eurovision αποκάλυψε πώς έδωσε τον ρυθμό του Ferto του Ακύλα μέσω της νοηματικής, δείτε βίντεο
«Να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, υπάρχουμε και εμείς οι κωφοί» είπε ο Πάνος Κατσής
Τα μυστικά πίσω από την ερμηνεία του προκειμένου να μεταφέρει το Ferto του Ακύλα στους κωφούς αποκάλυψε ο διερμηνέας Πάνος Κατσής, ο οποίος ζήτησε «να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, γιατί υπάρχουμε και εμείς οι κωφοί».
Όπως αποκάλυψε γεννήθηκε με δύο γονείς κωφούς «οπότε η νοηματική ήταν η μητρική μου γλώσσα καθώς τη μιλάω από ενός έτους».
Ειδικά για την διερμηνεία του Ferto, ο Πάνος Κατσής αποκάλυψε στην ΕΡΤ ότι «δεν είναι δύσκολο για μένα να μεταφέρω τον ρυθμό. Εγώ είμαι κωφός, νιώθω τη μουσική και τον ρυθμό, πάντα υπάρχει απέναντί μου ένας διερμηνέας που μου κάνει feeding τα λόγια και έτσι ταυτόχρονα μαζί αποδίδουμε το τραγούδι. Εγώ από νοηματική το οπτικοποιώ και το δίνω σε ρυθμό για να δώσω στους κωφούς τον ρυθμό».
Σύμφωνα με τον ίδιο για τον διαγωνισμό της Eurovision «η μόνη δυσκολία είναι η κουλτούρα; των διάφορων χωρών, το τι μήνυμα θέλουν να δώσουν και τι προϋπήρχε, ποια είναι η ιστορία τους. Εγώ πρέπει να οπτικοποίησω, να τη βγάλω με ρυθμό και ένταση. Διαβάζουμε μετατρέπουμε και μεταφέρουμε και εναρμονιζόμαστε με την κουλτούρα κάθε χώρας».
Ο Πάνος Κατσής, ο οποίος είναι και ηθοποιός, είπε ότι «πάω σε θέατρα που έχουν πρόσβαση με διερμηνεία στη νοηματική και έτσι ξεκίνησα στο θέατρο Κωφών» ενώ αναφέρθηκε και στην αγάπη που είχε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Είχε φοβερή κίνηση και έκφραση, είχε καταπληκτική έκφραση προσώπου. Δεν ήξερα τι έλεγε γιατί δεν υπήρχε νοηματική. Μου έδωσε να καταλάβω την κίνηση του σώματος και την εκφραστικότητα».
Κατά τον ίδιο «το πιο σημαντικό στην κοινότητα των κωφών είναι να μην κόβουμε το όνειρο σε κανένα που θέλει να γίνει ηθοποιός. Όπως είπε ο Ακύλας, μην κόβετε ποτέ τα όνειρα των παιδιών. Το σημαντικό είναι να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, υπάρχουμε και εμείς οι κωφοί που μπορούμε να ενσωματωθούμε και να μπούμε στον κόσμο όσων ακούν».
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να υπάρχει «ισότιμη πρόσβαση. Παλαιότερα ήταν λιγότερη. Τώρα ο στόχος είναι να έχουμε 24ωρη οπτική και ακουστική ενημέρωση όπως έχετε κι εσείς».
Εξήγησε, ακόμα, ότι «επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα για τη διεθνή νοηματική δεν υπάρχει στην Ελλάδα όμως τη διδάσκουμε για να έχουμε επικοινωνία με κωφούς σε όλο τον κόσμο. Οι κωφοί ταξιδεύουν. Πρέπει πρώτα να ξέρεις ελληνική νοηματική γλώσσα και μετά θα πας στη διεθνή. Όλα αυτά μαζί για να μάθεις ελληνική νοηματική έκφραση κίνηση θες 4 χρόνια. Αν θες να γίνεις μεταφραστής χρειάζεσαι άλλα 2-3 χρόνια».
