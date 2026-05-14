Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα - Είχα πιει, δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, είπε
Ο 58χρονος απολογήθηκε για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά τη σημερινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 58χρονος «πιστολέρο», ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε «πυρ» με ούζι κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στη Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.
Ο 58χρονος απολογήθηκε για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του. Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση.
