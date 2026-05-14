Το χρυσό και γεμάτο στρας Mercedes που τραβάει όλα τα βλέμματα στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κιτς ή Έργο Τέχνης;



Έτοιμος για δράση σε… 170 χώρες



Όπως συμβαίνει με κάθε τι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, οι αντιδράσεις διχάζονται. Κάποιοι το αποκαλούν «κιτς». Κάποιοι άλλοι σταματούν στο δρόμο για να το θαυμάσουν. Όλοι, όμως, γυρίζουν το κεφάλι τους.Η φήμη του χρυσού Mercedes δεν έμεινε στα στενά όρια της Φθιώτιδα. Μέσω του διαδικτύου, η ιστορία του Ανδρέα ταξίδεψε. Ομογενείς από το Σικάγο μέχρι το Ντουμπάι άρχισαν να τον αναζητούν μέσα από τα social media και τα αιτήματα να πέφτουν βροχή. Όπως και οι προτάσεις να εμφανίζεται με το χρυσό του αυτοκίνητο σε επίσημες τελετές και κυρίως σε γάμους.Ο Ανδρέας δεν αστειεύεται. Απέκτησε δίπλωμα οδήγησης που ισχύει για σχεδόν όλο τον πλανήτη και είναι έτοιμος να ταξιδέψει μαζί με το ολόχρυσο αυτοκίνητό του για events.Υπάρχει, όμως, και μια πικρή γεύση στην ιστορία. Όπως μας εκμυστηρεύτηκε, οι γυναίκες το θαυμάζουν μεν, αλλά… δεν μπαίνουν στο αυτοκίνητο για μια βόλτα. Η ιστορία του Ανδρέα Δίπλα δεν είναι απλώς η ιστορία ενός αυτοκινήτου. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που κόντρα σε όλες τις κριτικές, αφιέρωσε σχεδόν δύο χρόνια από τη ζωή του για να φτιάξει το αυτοκίνητο που ονειρευόταν…Το χρυσό Mercedes της Λαμίας μπορεί να μην είναι του γούστου όλων. Αλλά είναι το όνειρό του. Και αυτό είναι που μετράει.