Εύη Δρούτσα: Ο Ακύλας έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ της ζωής του ακόμα και αν δεν βγει πρώτος στη Eurovision
Ένας τραγουδιστής του δρόμου έγινε φίρμα μέσα σε τόσο λίγο καιρό, έχει άστρο, πρόσθεσε η στιχουργός
Το μεγαλύτερο Όσκαρ της ζωής του έχει κερδίσει ο Ακύλας σύμφωνα με την Εύη Δρούτσα, ακόμη κι αν δεν βγει πρώτος στη Eurovision.
Η στιχουργός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 10 Μαΐου δήλωσε πως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση έχει άστρο και έχει καταφέρει να είναι πρώτος στη χώρα, γεγονός που για την ίδια έχει μεγαλύτερη σημασία από το να κερδίσει στον διαγωνισμό.
Η Εύη Δρούτσα είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ακύλας έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ στη ζωή του τώρα. Και να μην πάρει την πρώτη θέση, βγαίνει πρώτος. Γιατί αυτά που έχει ζήσει... Εγώ θα τα έκανα τραγούδι. Ένας τραγουδιστής του δρόμου έγινε φίρμα μέσα σε τόσο λίγο καιρό. Έχει φαντασία, έχει άστρο. Σίγουρα έχει άστρο γιατί και όλα αυτά που κάνει δεν τα σκέφτεται εύκολα ένας άλλος να τα κάνει. Εμένα δεν θα με πειράξει να μην βγει πρώτος. Πρώτος είσαι εκεί που είναι η χώρα σου. Γιατί από όλους αυτούς που έχουν βγει πρώτοι, έχετε δει να έχουν κάνει κάτι; Πάντα ο τελευταίος κάνει, γιατί δουλεύει πιο πολύ από τον πρώτο».
Δείτε το βίντεο
«Δεν ξέρω αν ο Ακύλας πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το ντύσιμο, θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος»
Όταν ο Ακύλας αναδείχτηκε νικητής του Sing for Greece, η Εύη Δρούτσα είχε μιλήσει ξανά για εκείνον, εκφράζοντας τους ενδοιασμούς της για τις ενδυματολογικές επιλογές του.
Μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό» τόνισε ότι θα πρέπει να βρει ένα διαφορετικό look, για την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, καθώς αν κρατήσει το ύφος που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη της θα παρεξηγηθεί: «Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει και να έχει και δύο, γιατί δεν ξέρω αν τραγουδάει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Να βρει ένα άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Διάλεξε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ακραίο, δεν στηρίζεται ένα τραγούδι από τέτοιο ντύσιμο. Όσοι τον ψήφισαν, ίσως θεώρησαν ότι είναι κάτι εκτός όλων των άλλων, γιατί τραγούδι δεν ήταν».
Όσο για το κομμάτι του τραγουδιστή και τον στίχο, που έχει αναφορές στη μητέρα του, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του τελικού συγκινημένη μετά τη νίκη του γιου της, η Εύη Δρούτσα σχολίασε: «Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική. Χαίρομαι, γιατί έχει γράψει το κομμάτι για τη μαμά του και ήταν πολύ συγκινημένη» και έπειτα πρόσθεσε: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;».
