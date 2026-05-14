Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος
Την Παρασκευή η κηδεία του - Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας
Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Ο ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε πως ο Πάνος Πανόπουλος, ο οποίος είχε παίξει στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά», δύο ημέρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή έγινε παππούς.
Στην ανάρτησή του αναφέρει πως η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας.
Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε αναλυτικά: «Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συνάδελφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ... Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».
Ο Πάνος Πανόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1960, παίρνοντας μέρος σε γνωστές ελληνικές ταινίες όπως «Κατήφορος», «Νόμος 4000» και «Οι τελευταίοι του Ρούπελ». Στη συνέχεια στράφηκε στην τηλεόραση, όπου από τη δεκαετία του 1970 έως και τις αρχές του 1990 συμμετείχε σε πολλές σειρές της ΕΡΤ, της ΥΕΝΕΔ, αλλά και ιδιωτικών καναλιών όπως το Mega και ο ΑΝΤ1. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν παραγωγές όπως τα «Λωξάντρα», «Οι απαράδεκτοι» και «Φόνος χωρίς ταυτότητα». Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο, συμμετέχοντας τόσο σε κλασικά έργα, όπως «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ριχάρδος Γ’», όσο και σε σύγχρονες ελληνικές παραστάσεις. Επίσης, έλαβε μέρος σε πολλές μαγνητοσκοπημένες θεατρικές παραστάσεις που προβλήθηκαν από την τηλεόραση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά του στον κόσμο.
