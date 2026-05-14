Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
ναρκωτικά Κοκαΐνη Λιμάνι Πειραιά ΔΕΟΣ ΑΑΔΕ

Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά

Οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, που αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της χώρας μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής

Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την κατάσχεση 46 κιλών κοκαΐνης στο Λιμάνι του Πειραιά.

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά.

Οι ΔΕΟΣ μετά από αξιοποίηση ειδικής ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), εντόπισαν το ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά


Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε αυτό 40 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 46 κιλών. Το παράνομο φορτίο εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πορεία των ερευνών, οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, που αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της χώρας μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά
Κλείσιμο


Η έρευνα συνεχίζεται από τις ΔΕΟΣ, με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τον εντοπισμό των δραστών.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης