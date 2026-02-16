Εύη Δρούτσα για Akyla στη Eurovision: Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το ντύσιμο, θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος
Ο τραγουδιστής επικράτησε στον ελληνικό τελικό της Eurovision και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη με το «Ferto»
Τους ενδοιασμούς της για τις ενδυματολογικές επιλογές του Akyla, εξέφρασε η Εύη Δρούτσα, σχολιάζοντας την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.
Ο τραγουδιστής ξεχώρισε με το «Ferto» και το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.
Η Εύη Δρούτσα σχολίασε τη Δευτέρα, μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό», ορισμένες από τις εμφανίσεις του ελληνικού τελικού. Σε ό,τι αφορά τον Akyla τόνισε ότι θα πρέπει να βρει ένα διαφορετικό look, για την εμφάνισή του στον τελικό της Eurovision, καθώς αν κρατήσει το ύφος που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη της θα παρεξηγηθεί: «Αυτός πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι, να κάνει αυτά που θέλει και να έχει και δύο, γιατί δεν ξέρω αν τραγουδάει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το κόνσεπτ. Να βρει ένα άλλο ντύσιμο, γιατί θα πουν ότι ήρθε ο καραγκιοζάκος. Δεν είναι καραγκιοζάκος το παιδί. Διάλεξε αυτό, αλλά αυτό δεν είναι ακραίο, δεν στηρίζεται ένα τραγούδι από τέτοιο ντύσιμο. Όσοι τον ψήφισαν, ίσως θεώρησαν ότι είναι κάτι εκτός όλων των άλλων, γιατί τραγούδι δεν ήταν».
Όσο για το κομμάτι του τραγουδιστή και τον στίχο, που έχει αναφορές στη μητέρα του, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του τελικού συγκινημένη μετά τη νίκη του γιου της, η Εύη Δρούτσα σχολίασε: «Είδα έναν πολύ καλό τελικό με λάθος ακουστική. Χαίρομαι, γιατί έχει γράψει το κομμάτι για τη μαμά του και ήταν πολύ συγκινημένη» και έπειτα πρόσθεσε: «Τη φωνή του Ακύλα δεν την έχουμε ακούσει. Θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει; Πάρτο, πάρτο, πάρτο; Τι θα πει μετά; Άντε να τον πάρει ένα μαγαζί να λέει αυτό, πόσο να τον κρατήσει και τον ακούει ο κόσμος;».
Ο Akylas επικράτησε στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού, με το τραγούδι «Ferto». Το κομμάτι, είχε ξεχωρίσει ως βασικό φαβορί και πήρε την πρώτη θέση με 48 βαθμούς, μετά τον συνυπολογισμό της ψήφου του κοινού και της βαθμολογίας των δύο επιτροπών (ελληνικής και διεθνούς), σε μια βραδιά με 14 συμμετοχές.
Δεύτερος τερμάτισε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea» και τους 24 βαθμοί, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», με 23 βαθμούς.
