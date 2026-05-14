Θεοδωρόπουλος: «Το μοντέλο ανάπτυξης της τελευταίας περιόδου εξαντλείται» – Το στοίχημα της παραγωγικότητας, οι μισθοί και η AI
Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ – Η τεχνητή νοημοσύνη και η προειδοποίηση ότι χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται μισθοί και ΑΕΠ – Τι είπε για την τετραήμερη εργασία, το πλαφόν και το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου
Το μεγάλο ερώτημα για το αν η ελληνική οικονομία μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο τα επόμενα χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ σχετικά με την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Και το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε τόσο από τα στοιχεία όσο και από τη συζήτηση που ακολούθησε ήταν σαφές: το μοντέλο ανάπτυξης που στήριξε την ελληνική οικονομία μετά την κρίση αρχίζει πλέον να φτάνει στα όριά του.
Όπως εξήγησαν τόσο ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας όσο και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά στην αύξηση της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η «δεξαμενή» αρχίζει πλέον να εξαντλείται, την ώρα που το δημογραφικό επιδεινώνεται και η χώρα αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές ελλείψεις εργαζομένων σε πολλούς κλάδους της οικονομίας.
«Για να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το ΑΕΠ, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στην αύξηση του αριθμού των εργαζομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, περιγράφοντας την παραγωγικότητα ως τη βασική προϋπόθεση ώστε να υπάρξουν υψηλότεροι μισθοί, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Η εικόνα που αποτυπώνει η μελέτη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει ουσιαστικά στα επίπεδα του 2000, ενώ η χώρα συνεχίζει να απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ανά ώρα εργασίας πέφτει ακόμη χαμηλότερα, στο 43%.
Ο Νίκος Βέττας περιέγραψε πώς πριν από την οικονομική κρίση υπήρχε μια σταδιακή σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με την Ευρώπη, η οποία όμως ανατράπηκε κατά τη δεκαετία της κρίσης. Από το 2017 και μετά υπάρχει ανάκαμψη, ωστόσο αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση της παραγωγικότητας. «Το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια με ταχύτερους ρυθμούς από την ευρωζώνη επειδή περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται και όχι επειδή η οικονομία παράγει περισσότερο ανά εργαζόμενο», ήταν το βασικό μήνυμα της παρουσίασης.
Στη συζήτηση κυριάρχησε και το θέμα της δομής της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ να επιμένει ότι η χώρα δεν μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγικότητά της όσο παραμένει οικονομία πολύ μικρών επιχειρήσεων.
«Δεν μπορεί η παραγωγικότητα να βελτιωθεί με μικρές επιχειρήσεις. Είναι νομοτελειακά αυτά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα λειτουργούν μόλις 657 επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
