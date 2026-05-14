Ανακαλούνται παξιμάδια από τον ΕΦΕΤ
Το προϊόν χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι» δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται

Παραδοσιακά παξιμάδια κανέλας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία αρτοσκευάσματος με στοιχεία επισήμανσης: «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 γρ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΣ.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα B' - Χημικών κινδύνων τροφίμων & ειδικών αναλύσεων της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι» δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου. Επιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές οι οποίοι είναι αλλεργικοί στο άλευρο σίτου και έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
