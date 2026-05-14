Έγκυος η σύζυγος του Νικόλα Νιάρχου, Μαλού Ντάλα Πίκολα
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον γάμο τους στη Σπετσοπούλα περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η σύζυγος του Νικόλα Νιάρχου, Μαλού Ντάλα Πίκολα.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση φίλης της Ιταλίδας εικαστικού στο Instagram, όπου η Μαλού Ντάλα Πίκολα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ στη λεζάντα έγραφε: «Baby bloom».

Ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στη Σπετσοπούλα τον Ιούνιο του 2025, με 100 προσκεκλημένους. Συνολικά έχουν παντρευτεί τρεις φορές, καθώς έχουν πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στην Ελβετία αλλά και καθολικό στη Ρώμη.
